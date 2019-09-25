Экс-главе МИД Австрии подарили фото с Путиным

Экс-главе МИД Австрии подарили фотографию с Путиным

Кнайсль в среду выступала с докладом на мероприятии, организованном Австрийско-российским обществом дружбы в Вене

После ее выступления генсек общества Флориан Шерман вручил ей подарок со словами

"Это фотография танцующей пары. Это было до или после танца?", намекая на знаменитый танец Путина и Кнайсль на ее свадьбе в августе прошлого года. Кнайсль сначала смутилась, а потом ответила: "Это перед танцем".

На фотографиях Путин и Кнайсль запечатлены в ходе визита российского лидера в Вену 5 июня 2018 года. Политики стоят на центральной площади Шварценбергплатц перед памятником советским воинам, павшим за освобождение Австрии от фашизма.

Российский президент побывал на свадьбе Карин Кнайсль в прошлом году. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин пробыл на торжестве лишь час. За это время российский лидер успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком и станцевать с главой австрийского МИД.