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Экс-главе МИД Австрии подарили фотографию с Путиным 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Экс-главе МИД Австрии подарили фото с Путиным
Фото: РИА Новости
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в среду получила в подарок фотографию, где она запечатлена с президентом России Владимиром Путиным, передаёт корреспондент РИА Новости.
Кнайсль в среду выступала с докладом на мероприятии, организованном Австрийско-российским обществом дружбы в Вене.
После ее выступления генсек общества Флориан Шерман вручил ей подарок со словами
"Это фотография танцующей пары. Это было до или после танца?", намекая на знаменитый танец Путина и Кнайсль на ее свадьбе в августе прошлого года. Кнайсль сначала смутилась, а потом ответила: "Это перед танцем".
На фотографиях Путин и Кнайсль запечатлены в ходе визита российского лидера в Вену 5 июня 2018 года. Политики стоят на центральной площади Шварценбергплатц перед памятником советским воинам, павшим за освобождение Австрии от фашизма.
Российский президент побывал на свадьбе Карин Кнайсль в прошлом году. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин пробыл на торжестве лишь час. За это время российский лидер успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком и станцевать с главой австрийского МИД.
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Политика , Карин Кнайсль , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Австрия , Вена
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