В ЕР оценили идею о запрете лотереи грин-карт в России

"Это эмоциональная, но абсолютно не равновесная мера. Действия США были вмешательством во внутренние дела РФ. Это компетенция только России — как формировать список делегации. Это и вмешательство в дела ООН", — цитирует Шхагошева его пресс-служба.

Он также заметил, что новостной агрегатор Яндекса выдает идею отдельного депутата как решение Госдумы . "У меня вновь вопрос к "Яндексу", который выдает это как решение Государственной думы. Это абсолютно преждевременно", — сказал парламентарий.

При этом, по словам Шхагошева, одной из возможных ответных мер в отношении США мог бы стать перенос штаб-квартиры ООН. Шхагошев полагает, что перенести штаб-квартиру ООН можно было бы в Москву.

"С учетом реального положения, которое РФ занимает в международной политике, ее авторитета на мировой арене, ее честной позиции, с которой она выступает на всех площадках, это могла бы быть и Москва", — считает он.

Отвечая на вопрос о реалистичности такого решения, депутат указал, что "всегда что-то происходит в первый раз".