Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США

«Меры мы подготовим»: Лавров пообещал ответные меры за невыдачу виз

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал подготовить ответные меры на невыдачу американских виз российским делегатам для участия в Генассамблее ООН и конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз», — заявил Лавров, выступая на Генассамблее ООН, его слова приводит «Интерфакс».

Ранее в среду, выступая на 11-й Конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ, Лавров рассказал, что американцы отказали в визу почти всей российской делегации, заявленной на конференцию по ДВЗЯИ.