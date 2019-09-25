Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США

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«Меры мы подготовим»: Лавров пообещал ответные меры за невыдачу виз 

Рамблер + ещё 2 27 минут назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал подготовить ответные меры на невыдачу американских виз российским делегатам для участия в Генассамблее ООН и конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
«Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз», — заявил Лавров, выступая на Генассамблее ООН, его слова приводит «Интерфакс».
Ранее в среду, выступая на 11-й Конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ, Лавров рассказал, что американцы отказали в визу почти всей российской делегации, заявленной на конференцию по ДВЗЯИ.
«Видимо, приходит время подумать о том, чтобы переносить такие конференции из Нью-Йорка на более устойчивые площадки, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям», — сказал министр.
Политика , Видео , США , Сергей Лавров , Генассамблея ООН , Интерфакс
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