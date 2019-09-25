Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США

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Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам 

RT на русском + ещё 1 31 минуту назад
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
«Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз», — приводит Интерфакс ответ Лаврова российским журналистам в штаб-квартире ООН.
Ранее Лавров подчеркнул, что невыдача виз некоторым членам российской делегации говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка.
Как стало известно, американская сторона не выдала визы не только участникам российской делегации на сессии ГА ООН, но и гостям конференции по ДВЗЯИ.
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Политика , Видео , США , Сергей Лавров , Генассамблея ООН , МИД , ООН , Интерфакс
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