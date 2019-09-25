Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США

Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам

«Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз», — приводит Интерфакс ответ Лаврова российским журналистам в штаб-квартире ООН.

Ранее Лавров подчеркнул, что невыдача виз некоторым членам российской делегации говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка.

Как стало известно, американская сторона не выдала визы не только участникам российской делегации на сессии ГА ООН, но и гостям конференции по ДВЗЯИ.