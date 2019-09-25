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Лавров назвал условие соблюдения Россией моратория на ядерные испытания 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Лавров обратился к ядерным державам
Фото: РИА Новости
Россия будет придерживаться моратория на ядерные испытания, если остальные ядерные державы также будут его соблюдать, заявил глава МИД Сергей Лавров, отметив, что с 1991 года в стране не произведено ни одного ядерного взрыва.
«С 1991 года Россия соблюдает мораторий на ядерные испытания. За это время мы не произвели ни одного ядерного взрыва. Намерены и впредь соблюдать этот мораторий, при том понимании, конечно, что аналогичной линии будут придерживаться и другие ядерные державы», — передает его слова РИА «Новости».
Заявление он сделал на 11-ой Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Лавров заявил, что добровольный мораторий на испытания не компенсирует нерешенность главной задачи по обеспечению вступления ДВЗЯИ в силу.
Ранее в МИД заявили, что Вашингтон поддерживает свои полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний.
Генеральная ассамблея ООН приняла ДВЗЯИ в 1996 году, однако договор так и не вступил в силу, так как он его не подписали несколько государств, в том числе США.
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Комментарии
Политика , Армия , Сергей Лавров , Генассамблея ООН , МИД , РИА Новости
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