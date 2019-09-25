«Демократы в США выставляют страну на посмешище»

Захарова прокомментировала публикацию разговора Трампа и Зеленского

«Прочитала стенограмму разговора Трампа с Зеленским, из-за которой Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вчера решила запустить процедуру импичмента своему президенту. Эта такая работа у демократов в США выставлять свою страну на всемирное посмешище? А именно это с Конгрессом, Белым Домом и другими госструктурами сделала госпожа Пелоси», — написала Захарова в Facebook.

По её словам, получается, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж — «это практически Герой США», так как он показал обществу «не один, а тысячи материалов аналогичного характера».

«Теперь ждём продолжения банкета: пусть публикуют стенограммы разговоров с партнерами по НАТО, друг с другом», — сказала представитель МИД, отметив, что тогда можно посмотреть кто и как нарушал закон, «о чём с дрожью в голосе» говорила Нэнси Пелоси.

Ранее Белый дом опубликовал расшифровку разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в ходе которого президент Украины пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена

Перед этим Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа.

По её словам, действия главы Белого дома указывают на то, что он предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов, якобы надавив на украинского коллегу Владимира Зеленского.