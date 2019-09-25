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Захарова прокомментировала публикацию разговора Трампа и Зеленского 

RT на русском 1 час назад
«Демократы в США выставляют страну на посмешище»
Фото: ТАСС
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентом США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
«Прочитала стенограмму разговора Трампа с Зеленским, из-за которой Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вчера решила запустить процедуру импичмента своему президенту. Эта такая работа у демократов в США выставлять свою страну на всемирное посмешище? А именно это с Конгрессом, Белым Домом и другими госструктурами сделала госпожа Пелоси», — написала Захарова в Facebook.
По её словам, получается, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж — «это практически Герой США», так как он показал обществу «не один, а тысячи материалов аналогичного характера».
«Теперь ждём продолжения банкета: пусть публикуют стенограммы разговоров с партнерами по НАТО, друг с другом», — сказала представитель МИД, отметив, что тогда можно посмотреть кто и как нарушал закон, «о чём с дрожью в голосе» говорила Нэнси Пелоси.
Ранее Белый дом опубликовал расшифровку разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в ходе которого президент Украины пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Перед этим Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа.
По её словам, действия главы Белого дома указывают на то, что он предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов, якобы надавив на украинского коллегу Владимира Зеленского.
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Комментарии1
Политика , США , Нэнси Пелоси , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Мария Захарова , Дональд Трамп , Джулиан Ассанж , МИД , Wikileaks , Конгресс США , НАТО
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