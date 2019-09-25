«Россияне не доверяют полиции и судам»

Орешкин рассказал Путину о недоверии россиян к силовикам

По его мнению, улучшение инвестиционного климата РФ без решения этой проблемы невозможно, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Тверской суд Москвы приговорил к трём с половиной годам лишения свободы актёра Павла Устинова. Согласно материалам уголовного дела, он участвовал в несанкционированной акции протеста и оказал сопротивление силовикам при задержании. В результате сотрудник ОМОНа получил вывих плеча.

В поддержку актёра выступили его коллеги, режиссёры, художественные руководители российских театров. Они подписали петицию на имя Путина с просьбой разобраться в ситуации.