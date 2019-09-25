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Орешкин рассказал Путину о недоверии россиян к силовикам 

News.ru + ещё 1 52 минуты назад
«Россияне не доверяют полиции и судам»
Фото: РИА Новости
Министр экономического развития России Максим Орешкин сказал президенту Владимиру Путину, что россияне не доверяют правоохранительным органам и судам.
По его мнению, улучшение инвестиционного климата РФ без решения этой проблемы невозможно, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Тверской суд Москвы приговорил к трём с половиной годам лишения свободы актёра Павла Устинова. Согласно материалам уголовного дела, он участвовал в несанкционированной акции протеста и оказал сопротивление силовикам при задержании. В результате сотрудник ОМОНа получил вывих плеча.
В поддержку актёра выступили его коллеги, режиссёры, художественные руководители российских театров. Они подписали петицию на имя Путина с просьбой разобраться в ситуации.
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Политика , Общество , Максим Орешкин , Владимир Путин , МВД , РИА Новости
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