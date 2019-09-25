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Глава Крыма начал формировать новое правительство 

РИА Новости Крым + ещё 1 58 минут назад
Глава Крыма приступил к формированию правительства
Фото: РИА Новости Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов приступил к переформированию всех органов власти в регионе. Он ежедневно проводит собеседования с кандидатами на посты министров и глав администраций муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Крыма ежедневно проводит собеседования с кандидатами, чтобы сформировать эффективную команду и минимизировать бюрократические проволочки.
"Наша задача — создать фильтр, не позволяющий людям с сомнительной репутацией, "путающим личную шерсть с государственной", занять должности в органах власти. Власть — это, прежде всего, ответственность и профессионализм, наличие моральных качеств и правильных мотивов у претендентов", — рассказал о процессе формирования нового правительства Аксенов.
20 сентября Сергей Аксенов был вновь избран главой Республики Крым. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты крымского парламента. При этом Аксенов не исключил кадровых изменений в правительстве региона.
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Комментарии
Политика , Другое , Сергей Аксенов , Республика Крым
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