Глава Крыма приступил к формированию правительства

Глава Крыма начал формировать новое правительство

Глава Крыма Сергей Аксенов приступил к переформированию всех органов власти в регионе. Он ежедневно проводит собеседования с кандидатами на посты министров и глав администраций муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Глава Крыма ежедневно проводит собеседования с кандидатами, чтобы сформировать эффективную команду и минимизировать бюрократические проволочки.

"Наша задача — создать фильтр, не позволяющий людям с сомнительной репутацией, "путающим личную шерсть с государственной", занять должности в органах власти. Власть — это, прежде всего, ответственность и профессионализм, наличие моральных качеств и правильных мотивов у претендентов", — рассказал о процессе формирования нового правительства Аксенов.

20 сентября Сергей Аксенов был вновь избран главой Республики Крым. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты крымского парламента. При этом Аксенов не исключил кадровых изменений в правительстве региона.