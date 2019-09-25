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Совфед утвердил Изотову замглавы Счетной палаты 

РИА Новости 1 час назад
Совфед утвердил Изотову замглавы Счетной палаты
Фото: РИА Новости
Сенаторы на заседании в среду поддержали кандидатуру Галины Изотовой на пост зампредседателя Счетной палаты РФ, накануне ее кандидатуру внес в Совет Федерации президент РФ Владимир Путин.
Изотова входит в состав генсовета "Деловой России", в прошлом была депутатом Госдумы. У занимающей сейчас эту должность Веры Чистовой срок полномочий заканчивается в сентябре.
Кроме того законодатели поддержали на должности аудиторов СП помощника председателя Счетной палаты РФ, экс-замминистра финансов РФ Алексея Саватюгина и руководителя аппарата Счетной палаты РФ Олега Савельева.
Также парламентарии утвердили аудитором СП замруководителя Федеральной налоговой службы Андрея Батуркина.
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Политика , Алексей Саватюгин , Вера Чистова , Галина Изотова , Олег Савельев , Владимир Путин , Андрей Батуркин , Федеральная налоговая служба , Госдума , Счетная палата , Совет Федерации , Деловая Россия
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