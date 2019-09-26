Блогеры нашли противоречия в словах Зеленского о роли США

Президент Украины Владимир Зеленский использовал противоречивые формулировки, говоря о «нормандском формате». Его заявление обнародовано в четверг, 26 сентября. Слова лидера «незалежной» цитирует паблик Раньше всех. [insert page='zelenskij-skrivil-lico-posle-slov-trampa-o-neobxodimosti-vstrechi-s-putinym-1327' display='null' class='right']

Отмечается, что украинский глава сначала заявляет о том, что не приглашал Соединенные Штаты к работе «четверки», а затем грозится привлечь к вопросу не только Вашингтон.

«Первый раз лично (обратился — ред.), не по телефону к президенту Трампу, чтобы он приобщился к решению всех наших проблем, к прекращению войны и возвращению наших территорий. Если «Нормандский формат» не будет работать, Киев намерен привлечь к решению конфликта в Донбассе другие страны и не только США», — заметил Зеленский.

Лидер «незалежной» призвал коллег по «нормандской четверке» первый раз в его политической карьере провести встречу.