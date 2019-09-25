Мадуро в Москве: чего президент Венесуэлы хочет от Путина

Накануне приезда венесуэльский президент Николас Мадуро написал в твиттере, что он прибыл в Россию , чтобы «укрепить наши исторические и очень позитивные отношения». Он также отметил, что Москва выступила с «решительной поддержкой» в защиту права на мир в Венесуэле.

«И я благодарю Россию и весь российский народ за их понимание и за их солидарность с народом Венесуэлы», — заявил Мадуро.

Президент Венесуэлы — частый гость в России. Последний раз он был в Москве в декабре 2018 года. Отношения между нашими странами продолжают развиваться, несмотря на то что экономика Каракаса находится практически на грани коллапса.

По некоторым данным, объем накопленных российских капиталовложений в Венесуэлу превысил $4,1 млрд

Речь идет о том, что несколько представителей оппозиционных партий согласились начать собственные переговоры с Мадуро без участия главного противника президента — лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

«Гость будет доказывать, что он добился смягчения кризиса, и просить поддержать его усилия», — говорит Дабагян.

Соглашение с частью оппозиции вбивает клин между оппозиционерами, которые, как планировалось, должны были выступать единым фронтом против президента. Однако Мадуро смог договориться, что покинувшие Национальную Ассамблею депутаты от Социалистической партии смогут вернуться в парламент. Со одной стороны, это означает частичное признание властями парламента, который в настоящее время контролирует оппозиция, с другой бьет, по авторитету его председателя Хуана Гуайдо.

Мадуро заявил по итогам встречи с лидерами оппозиции, что каждый желающий может подписать соглашение.

«Первичные условия в том, чтобы понять наши разногласия и искать мира», — заявил он.

Соглашение с официальной властью подписали в том числе представители нескольких оппозиционных партий, которые в то же время имеют меньше мест, чем партия Гуайдо. Сам политик назвал действия Мадуро «маневром» для раскола внутри парламента.

Известно, что Гуайдо был признан большинством стран ЕС и многими странами Латинской Америки в качестве законного президента Венесуэлы. Однако все его попытки взять власть кончились крахом, ему не удалось заручиться поддержкой влиятельных военных, которые остались верны Мадуро.

Чтобы продемонстрировать, что военные находятся в полной боевой готовности, Мадуро в середине сентября объявил о начале военных учений, которые должны завершиться 28 сентября. Они проходят недалеко от границы Колумбии, руководство которой настроено против нынешнего венесуэльского режима и оказывает поддержку оппозиции.

Однако, несмотря на угрозы соседа, вряд ли Венесуэле стоит опасаться внешнего вторжения, так как главный сторонник военных действий против Каракаса — помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон — недавно покинул американскую администрацию. Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп среди причин ухода чиновника назвал «неприемлемую» позицию по Венесуэле.

Трамп не объяснил, что он имеет в виду, но, учитывая, что Болтон открыто выступал за интервенцию, Вашингтон будет менять подход к Венесуэле. При этом очевидно, что санкционный режим будет сохраняться. Недавно США расшили санкционные меры против Венесуэлы.

В то же время, наравне с давлением Вашингтон также не исключал и переговорного процесса.

Ранее зарубежные СМИ сообщили о секретных переговорах между Вашингтоном и чиновниками из окружения Мадуро. По данным Associated Press, США установили контакт с председателем венесуэльской Национальной конституционной ассамблеи Диосдадо Кабелло. Как сообщает агентство, союзники Мадуро с помощью переговоров намерены получить гарантии, что они не столкнутся с судебным преследованием в случае их отступления.

Факт переговоров подтвердил и сам президент Венесуэлы.

«У нас были секретные встречи в секретных местах с тайными людьми, которых никто не знает, — сказал Мадуро, добавив, что все переговоры проводились с его «прямого» разрешения. — Конечно, был контакт, и мы продолжим контактировать».

Правда, выступая с речью на Генассамблее ООН, Трамп вновь высказался о режиме в Венесуэле достаточно жестко, назвав Мадуро «кубинской марионеткой»: «Венесуэльцы живущие в ужасе, помните, что Америка с вами», — заявил президент США, отметив, что Вашингтону удалось собрать коалицию из 55 стран против режима Мадуро.