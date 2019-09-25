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Мадуро в Москве: чего президент Венесуэлы хочет от Путина 

Газета.Ru 30 минут назад
Мадуро в Москве: чего президент Венесуэлы хочет от Путина
Фото: РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прилетел в Москву и 25 сентября встретится с Владимиром Путиным. Мадуро — не с пустыми руками: ему удалось добиться раскола в стане его противника Хуана Гуайдо, которого поддерживает Запад. Часть депутатов от партии Мадуро возвращается в парламент, а это легитимирует работу самого Мадуро и бьет по престижу Гуайдо. Перейдут ли США в этой связи к активным действиям, — в материале «Газеты.Ru».
Накануне приезда венесуэльский президент Николас Мадуро написал в твиттере, что он прибыл в Россию, чтобы «укрепить наши исторические и очень позитивные отношения». Он также отметил, что Москва выступила с «решительной поддержкой» в защиту права на мир в Венесуэле.
«И я благодарю Россию и весь российский народ за их понимание и за их солидарность с народом Венесуэлы», — заявил Мадуро.
Президент Венесуэлы — частый гость в России. Последний раз он был в Москве в декабре 2018 года. Отношения между нашими странами продолжают развиваться, несмотря на то что экономика Каракаса находится практически на грани коллапса.
По некоторым данным, объем накопленных российских капиталовложений в Венесуэлу превысил $4,1 млрд
Приезд в Россию Мадуро предпочел участию в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, где в данный момент находится его вице-президент Дельси Родригес. По мнению специалиста по Венесуэле, научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Эмиля Дабагяна, в данной ситуации визит имеет политическое измерение, и Мадуро есть чем поделиться с российским президентом.
Речь идет о том, что несколько представителей оппозиционных партий согласились начать собственные переговоры с Мадуро без участия главного противника президента — лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
«Гость будет доказывать, что он добился смягчения кризиса, и просить поддержать его усилия», — говорит Дабагян.
Соглашение с частью оппозиции вбивает клин между оппозиционерами, которые, как планировалось, должны были выступать единым фронтом против президента. Однако Мадуро смог договориться, что покинувшие Национальную Ассамблею депутаты от Социалистической партии смогут вернуться в парламент. Со одной стороны, это означает частичное признание властями парламента, который в настоящее время контролирует оппозиция, с другой бьет, по авторитету его председателя Хуана Гуайдо.
Мадуро заявил по итогам встречи с лидерами оппозиции, что каждый желающий может подписать соглашение.
«Первичные условия в том, чтобы понять наши разногласия и искать мира», — заявил он.
Соглашение с официальной властью подписали в том числе представители нескольких оппозиционных партий, которые в то же время имеют меньше мест, чем партия Гуайдо. Сам политик назвал действия Мадуро «маневром» для раскола внутри парламента.
Известно, что Гуайдо был признан большинством стран ЕС и многими странами Латинской Америки в качестве законного президента Венесуэлы. Однако все его попытки взять власть кончились крахом, ему не удалось заручиться поддержкой влиятельных военных, которые остались верны Мадуро.
Чтобы продемонстрировать, что военные находятся в полной боевой готовности, Мадуро в середине сентября объявил о начале военных учений, которые должны завершиться 28 сентября. Они проходят недалеко от границы Колумбии, руководство которой настроено против нынешнего венесуэльского режима и оказывает поддержку оппозиции.
Ранее колумбийский президент Иван Дуке заявил, что необходимо покончить с правлением Мадуро, сравнив его с бывшим лидером Сербии Слободаном Милошевичем.
Однако, несмотря на угрозы соседа, вряд ли Венесуэле стоит опасаться внешнего вторжения, так как главный сторонник военных действий против Каракаса — помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон — недавно покинул американскую администрацию. Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп среди причин ухода чиновника назвал «неприемлемую» позицию по Венесуэле.
Трамп не объяснил, что он имеет в виду, но, учитывая, что Болтон открыто выступал за интервенцию, Вашингтон будет менять подход к Венесуэле. При этом очевидно, что санкционный режим будет сохраняться. Недавно США расшили санкционные меры против Венесуэлы.
В то же время, наравне с давлением Вашингтон также не исключал и переговорного процесса.
Ранее зарубежные СМИ сообщили о секретных переговорах между Вашингтоном и чиновниками из окружения Мадуро. По данным Associated Press, США установили контакт с председателем венесуэльской Национальной конституционной ассамблеи Диосдадо Кабелло. Как сообщает агентство, союзники Мадуро с помощью переговоров намерены получить гарантии, что они не столкнутся с судебным преследованием в случае их отступления.
Факт переговоров подтвердил и сам президент Венесуэлы.
«У нас были секретные встречи в секретных местах с тайными людьми, которых никто не знает, — сказал Мадуро, добавив, что все переговоры проводились с его «прямого» разрешения. — Конечно, был контакт, и мы продолжим контактировать».
Правда, выступая с речью на Генассамблее ООН, Трамп вновь высказался о режиме в Венесуэле достаточно жестко, назвав Мадуро «кубинской марионеткой»: «Венесуэльцы живущие в ужасе, помните, что Америка с вами», — заявил президент США, отметив, что Вашингтону удалось собрать коалицию из 55 стран против режима Мадуро.
Во время речи Трампа в зале находилась и вице-президент Венесуэлы Родригес, которая демонстративно читала книгу с портретом Симона Боливара. Однако за несколько дней до этого она призвала США восстановить диалог.
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Политика , Статьи , Николас Мадуро , Джон Болтон , Слободан Милошевич , Иван Дуке , Эмиль Дабагян , Симон Боливар , Хуан Гуайдо , Дональд Трамп , Владимир Путин , Генассамблея ООН , ЕС , РАН , Ата-Мекен , Газета.Ru , Венесуэла , Москва , Нью-Йорк , США
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