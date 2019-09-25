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Лавров встретился с Зеленским у Трампа 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 35 минут назад
На приеме, который организовал глава американского государства Дональд Трамп, состоялась встреча руководителя российского МИДа Сергея Лаврова и президента Украины Владимира Зеленского, сообщили дипломатические источники.
Трамп организовал прием в честь глав государств, которые прибыли в Нью-Йорк на 74-ю сессию Генассамблеи ООН. На приеме в ходе «краткого контакта» Лавров и Зеленский «обсудили» отношения России и Украины, сообщил источник ТАСС.
Источник РИА «Новости» в российской делегации сказал, что разговор получился «вполне деловой».
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Политика , Видео , В мире , Украина , Владимир Зеленский , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , МИД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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