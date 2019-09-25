На приеме, который организовал глава американского государства Дональд Трамп, состоялась встреча руководителя российского МИДа Сергея Лаврова и президента Украины Владимира Зеленского, сообщили дипломатические источники.
Трамп организовал прием в честь глав государств, которые прибыли в Нью-Йорк на 74-ю сессию Генассамблеи ООН. На приеме в ходе «краткого контакта» Лавров и Зеленский «обсудили» отношения России и Украины, сообщил источник ТАСС.
Источник РИА «Новости» в российской делегации сказал, что разговор получился «вполне деловой».