Россия осудила Украину за отказ от ПАСЕ

Представитель России при ПАСЕ Иван Солтановский осудил решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ. Об этом сообщают "Известия".

Он заявил, что представители Украины не готовы отстаивать свою позицию в честной полемике, что означает их отказ от "представления своих избирателей на международной площадке".

По мнению Солтановского, украинские депутаты привыкли "устраивать истерики и перфомансы", а также "сыпать голословными обвинениями".

Кроме того, российский представитель добавил, что делегаты от Украины не привыкли к серьезной работе, выслушивая чужую позицию и аргументируя свою.

«Конечно, такой подход достоин лишь сожаления», — сказал Солтановский.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась от ПАСЕ из-за России.