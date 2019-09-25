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Россия осудила Украину за отказ от ПАСЕ 

Газета.Ru 30 минут назад
Россия осудила Украину за отказ от ПАСЕ
Фото: globallookpress.com
Представитель России при ПАСЕ Иван Солтановский осудил решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ. Об этом сообщают "Известия".
Он заявил, что представители Украины не готовы отстаивать свою позицию в честной полемике, что означает их отказ от "представления своих избирателей на международной площадке".
По мнению Солтановского, украинские депутаты привыкли "устраивать истерики и перфомансы", а также "сыпать голословными обвинениями".
Кроме того, российский представитель добавил, что делегаты от Украины не привыкли к серьезной работе, выслушивая чужую позицию и аргументируя свою.
«Конечно, такой подход достоин лишь сожаления», — сказал Солтановский.
Ранее сообщалось, что Украина отказалась от ПАСЕ из-за России.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина
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