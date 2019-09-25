В России могут запретить грин-карт

В России могут запретить лотерею грин-карт США

Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России . Этот шаг может быть ответом на недопуск части российской делегации на Генассамблею (ГА) ООН

«Наш ответ будет очень серьезным. Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии». Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание», — рассказал «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам парламентария, Россия уже в самое ближайшее время может ограничить доступ к сайту, на котором регистрируются желающие получить грин-карту, или затруднить работу агентств, помогающих в оформлении документов для лотереи.

Ранее стало известно, что десять членов российской делегации, которые должны были принять участие в работе сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, не получили визы США.

В августе американские власти ужесточили выдачу грин-карт — документа, который подтверждает наличие вида на жительство и дает разрешение на трудоустройство. Нововведения коснутся иностранцев, которые рассчитывают на получение государственного пособия. Новое правило препятствует тому, чтобы иностранцы, которые могут с большой вероятностью стать лицами, находящимися на содержании у государства, приезжали в Соединенные Штаты и получали грин-карту. Соответствующее распоряжение вступит в силу в октябре. В первую очередь оно коснется тех, кто намерен получать медицинское страхование Medicaid и программы продовольственных талонов для малоимущих людей.