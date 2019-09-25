Зеленский пообещал Трампу заняться делом сына Байдена

Зеленский пообещал Трампу рассмотреть дело сына Байдена

В ходе разговора Трамп упомянул дело сына Джона Байдена и попросил Зеленского посмотреть, можно ли заняться этим делом.

«О сыне Байдена много говорят, что Байден прекратил преследование, и многие хотят узнать об этом, поэтому все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, было бы замечательно. Байден хвастался тем, что остановил судебное преследование, так что, если вы можете разобраться в этом … Мне это кажется ужасным», — сказал Трамп.

В ответ на это Зеленский пообещал, что это дело будет рассмотрено. Он сказал Трампу, что новым прокурором будет на 100% «его человек» и у партии «Слуга народа», основателем которой является украинский лидер, будет «абсолютное большинство» в парламенте.

«Вопрос о расследовании дела на самом деле заключается в том, чтобы удостовериться, что мы сможем восстановить справедливость. Поэтому мы позаботимся об этом и поговорим о расследовании дела», — сказал Зеленский.