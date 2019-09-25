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Зеленский пообещал Трампу рассмотреть дело сына Байдена 

Rambler News Service + ещё 1 17 минут назад
Зеленский пообещал Трампу заняться делом сына Байдена
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре пообещал президенту США Дональду Трампу, что новый украинский генпрокурор рассмотрит дело сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена. Об этом говорится в стенограмме, опубликованной Белым Домом.
В ходе разговора Трамп упомянул дело сына Джона Байдена и попросил Зеленского посмотреть, можно ли заняться этим делом.
«О сыне Байдена много говорят, что Байден прекратил преследование, и многие хотят узнать об этом, поэтому все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, было бы замечательно. Байден хвастался тем, что остановил судебное преследование, так что, если вы можете разобраться в этом … Мне это кажется ужасным», — сказал Трамп.
В ответ на это Зеленский пообещал, что это дело будет рассмотрено. Он сказал Трампу, что новым прокурором будет на 100% «его человек» и у партии «Слуга народа», основателем которой является украинский лидер, будет «абсолютное большинство» в парламенте.
«Вопрос о расследовании дела на самом деле заключается в том, чтобы удостовериться, что мы сможем восстановить справедливость. Поэтому мы позаботимся об этом и поговорим о расследовании дела», — сказал Зеленский.
Он также запросил у Трампа дополнительную информацию по этому делу. Трамп поблагодарил его, и пообещал, что скажет генпрокурору Ульяму Барру и адвокату американского президента Рудольфу Джулиани связаться с украинскими властями по этому делу.
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Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , США , Украина , Джозеф Байден , Рудольф Джулиани , Владимир Зеленский , Дональд Трамп
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