Как изменится жизнь россиян с 25 сентября

Законы, вступающие в силу 25 сентября

Федеральный закон от 26 июля 2019 года № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об отходах производства и потребления“ и Федеральный закон „О Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом»

России будет создана государственная информационная система учёта и контроля за обращением с чрезвычайно опасными (I класс опасности) и высокоопасными (II класс опасности) отходами, которая позволит производить их учёт и контролировать потоки их движения. Полномочия по созданию системы возложены на Росатом.

Также будет создана публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) и государственная система их учёта, оператором которой будет Минприроды России.

Единые требования к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, в том числе в отношении выбора мест размещения таких объектов, используемых материалов и технологических решений будет устанавливать Правительство РФ

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2019 года № 1202 «О порядке взаимодействия участника закупки и оператора электронной площадки»

Установлен порядок взаимодействия участника закупки и оператора электронной площадки. В частности, определен перечень документов, которые участники предоставляют оператору, порядок направления уведомления о размещении или об отказе в размещении материалов в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 года № 1192 «Об утверждении Правил принятия решения публично-правовой компанией „Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства“ о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 12, частью 2 статьи 13.1 Федерального закона „О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Утверждена новая редакция правил принятия Фондом защиты прав дольщиков решений о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий по завершению недостроев.

Решения о финансировании будет принимать наблюдательный совет Фонда, а о погашении расходов по процедуре банкротства и судебных расходов — его правление.

Решение о нецелесообразности финансирования принимается Фондом, в случае, если сумма выплат дольщикам меньше либо равна сумме расходов, необходимых для завершения строительства и погашения требований кредиторов, за вычетом рыночной стоимости жилых помещений, машино-мест и нежилых помещений, в отношении которых отсутствуют требования участников строительства. Для отдельного многоквартирного дома или жилого дома блокированной застройки, состоящего из 3 и более блоков, в составе жилого комплекса решение о нецелесообразности принимается, если завершение строительства займет более 3 лет со дня вынесения судом решения о банкротстве застройщика.

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2019 года № 1170 «Об утверждении Правил предоставления субсидий акционерному обществу „ДОМ.РФ“ на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и Положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)»

Установлены условия и порядок предоставления государственной поддержки многодетным семьям для погашения ими обязательств по ипотеке. Такая господдержка предусмотрена для семей, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок или последующие дети. Определен перечень документов, которые заёмщику нужно представить в банк для получения средств на погашение ипотеки. Банк передает эти документы акционерному обществу «ДОМ.РФ», которое перечисляет банку средства на погашение долга по ипотечному кредиту в размере не превышающим 450 тысяч рублей. Впоследствии затраты АО возмещаются из федерального бюджета.