Лавров не захотел участвовать в «шоу Трампа» на Генассамблее ООН

Дональда Трампа. Все когда-то происходит впервые. Первый раз в школу, в институт. Первая пятерка и первая двойка. Вот и министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые за последний десяток лет отказался от "чести" присутствовать на выступлении президента США

Традиционно американские лидеры произносят речь в первый день открывающихся на Генассамблее ООН дискуссий и задают тон последующим обсуждениям. До прошлого года считалось, что речь главы Белого дома определяет ключевые темы будущего политического сезона, концентрированно формулирует американскую точку зрения на важнейшие мировые события, без которой многие партнеры США, видимо, чувствуют себя неуютно. Но в прошлом году, впервые за многие десятилетия, выступление президента США зал встретил смехом. И как бы потом Трамп не выкручивался, утверждая, что слушавшие его иностранные лидеры вовсе не смеялись над его словами, реальность была иной, о чем не преминули написать все мировые СМИ.

В понедельник российский министр на ооновское шоу — выступление Трампа — не приехал. Источник в российской делегации дипломатично объяснил опоздание Лаврова на Генассамблею неотложными делами на родине. А заодно напомнил: в прошлом году российской делегации понадобилось два часа, чтобы попасть на утреннюю речь выступление Трампа — время ушло на преодоление нью-йоркских пробок и многочисленные проверки служб безопасности, обязательные для всех, кто хотел бы услышать американского лидера. И это действительно так — в утренние часы перед появлением президента США на Генассамблее, Нью-Йорк превращается в непроходимый лабиринт, перекрываются множество улиц и высокопоставленные кортежи, как собственно и простые американские обыватели, мрачно тянутся в бесконечных заторах на пути к зданию ООН

Однако, предположу, что российский министр проигнорировал выступление Трампа еще по одной причине. Как рассказал источник "РГ", у команды Лаврова впервые возникли серьезные проблемы с получением американских виз для участия в Генассамблее. Посольство США в Москве потребовало предоставить ему документы на всех без исключения членов российской делегации минимум за три недели до отъезда (прежде было две — от Ред.). Причем у ряда сотрудников были запрошены дополнительные, не входившие в стандартный перечень бумаги, чего никогда раньше не было. Въездной документ в США без объяснения причин не получил руководитель секретариата Лаврова, который не смог сопровождать министра в поездке на Генассамблею.

Добавлю, что различного рода визовые трудности у делегаций из государств, недружественно настроенных к США, возникали и прежде. Тем не менее, до Трампа американская администрация не переходила "красную черту" и пропускала на ооновские мероприятия в том числе находившихся под санкциями Вашингтона политиков. Но в этом году Госдепартамент решил отсеять нежелательные "элементы". Так, например, длительное время не могла получить американскую визу для участия в Генассамблее вся иранская делегация — от президента до министра иностранных дел. И только после серьезного нажима со стороны европейских дипломатов, запланировавших встречи с иранским руководством на полях Ассамблеи, въездные документы в США часть иранцев получила. Но с множеством ограничений, касающихся их передвижения по Нью-Йорку: от посольства до ооновского здания им доехать разрешили, а вот отклониться от этого маршрута для участия в телеэфирах — уже нет.

Не меньший скандал мог разгореться вокруг участия в Генассамблее венесуэльского лидера Николаса Мадуро . Ему ведомство Майкла Помпео также отказалось дать визу. Однако, в отличие от иранцев, глава Венесуэлы раздувать международный конфликт не стал, от поездки отказался, направив на Генассамблею вице-президента.

Добавлю, что кулуарно вопрос о переносе штаб-квартиры ООН с территории США в другую страну, готовую проявить большую толерантность в отношении ооновских гостей, обсуждается не один год. Но нынешние действия Вашингтона "приватизировавшего" в худшем значении этого слова, самую значимую международную площадку, делают эту тему особенно злободневной. Тем более, государства, готовые разместить у себя перемещенные из США ооновские институты, есть и в Европе, и в Азии.

В 2018 году, отвечая на мой вопрос о том, для чего мировые лидеры съезжаются на Генассамблеи, председатель международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев сравнил эти мероприятия с водопоем, где в засуху собираются звери, переставая на время нападать друг на друга, чтобы просто утолить жажду. Мой собеседник называл Генассамблею куда больше манифестацией мира, чем войны, с чем, исходя из практики, трудно не согласиться. Так, скажем, в этом году на полях форума премьер Британии Борис Джонсон рассчитывает провести мини-саммит со своими оппонентами — канцлером Германии и президентом Франции, чтобы мирно договориться с ними по Brexit. А участники атомной сделки с Тегераном, за исключением США, во вторник встретятся на уровне министров иностранных дел, чтобы вместе с иранцами мирно обсудить, как избежать полного развала соглашения.

На полях Генассамблеи ожидается множество дискуссий о том, как не допустить "тотальной войны" в регионе Персидского залива после удара дронов по нефтяным объектам Саудовской Аравии. В этой связи напомню, как в прошлом году президенты Ирана и США собирались встретиться на полях Генассамблеи, чтобы объявить о начале американо-иранского диалога. Но буквально за несколько недель до этих знаковых событий на параде в Иране произошел теракт. В Тегеране объявили США его организатором и переговоры лидеров были отменены. Стоило Трампу в этом году сообщить, что он не против мирно, без предварительных условий, пообщаться с иранским коллегой, как стало известно о событиях в Саудовской Аравии. Причем американские спецслужбы тут же объявили Иран виновным в нападении на нефтяные объекты Эр-Рияда, и предполагаемая встреча президентов Ирана и США на полях Генассамблеи вновь стала невозможной. Такая вот цепочка случайностей…