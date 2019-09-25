Три страны поддержали Крым на площадке ОБСЕ

Греки, турки и словаки поддержали Крым на площадке ОБСЕ

"Когда мы создавали "Международную ассоциацию друзей Крыма", мы и имели виду, что ее члены будут выражать свою точку зрения на международных площадках. Эта работа привела к тому, что наши друзья, представители из Греции, Турции и Словакии сейчас находятся в Варшаве и говорят о нарушениях прав крымчан, о продолжении дестабилизирующей весь мир политике санкций", — заявил Георгий Мурадов, подчеркнув, что в отличие от крымчан, их выступления в Варшаве не блокируют.

Также он рассказал о проведении параллельного мероприятия ООН

"Кроме того, на площадке ООН в Женеве комитет по правам человека обсуждает важные темы и там тоже присутствует крымская делегация", — подчеркнул Георгий Мурадов.

На совещании ОБСЕ — крупнейшей в Европе ежегодной конференции по правам человека и демократии — присутствуют делегации 57 стран-участников организации, ее структур и партнеров, гражданского общества и международных организаций. Участники подведут итоги выполнения обязательств ОБСЕ в области прав человека, обсудят связанные с этим проблемы, обменяются опытом и составят рекомендации для улучшения ситуации.

19 сентября украинская прокуратура возбудила уголовное дело против крымских журналистов, которые якобы нарушили порядок выезда из Крыма, чтобы выступить на совещании в ОБСЕ.