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Греки, турки и словаки поддержали Крым на площадке ОБСЕ 

РИА Новости Крым 25 сентября 2019
Три страны поддержали Крым на площадке ОБСЕ
Фото: OSCE/Mikhail Evstafiev РИА Крым: https://crimea.ria.ru/world/20190924/1117371979.html
Представители Греции, Турции и Словакии поддержали крымчан на совещании ОБСЕ в Варшаве. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
"Когда мы создавали "Международную ассоциацию друзей Крыма", мы и имели виду, что ее члены будут выражать свою точку зрения на международных площадках. Эта работа привела к тому, что наши друзья, представители из Греции, Турции и Словакии сейчас находятся в Варшаве и говорят о нарушениях прав крымчан, о продолжении дестабилизирующей весь мир политике санкций", — заявил Георгий Мурадов, подчеркнув, что в отличие от крымчан, их выступления в Варшаве не блокируют.
Также он рассказал о проведении параллельного мероприятия ООН.
"Кроме того, на площадке ООН в Женеве комитет по правам человека обсуждает важные темы и там тоже присутствует крымская делегация", — подчеркнул Георгий Мурадов.
На совещании ОБСЕ — крупнейшей в Европе ежегодной конференции по правам человека и демократии — присутствуют делегации 57 стран-участников организации, ее структур и партнеров, гражданского общества и международных организаций. Участники подведут итоги выполнения обязательств ОБСЕ в области прав человека, обсудят связанные с этим проблемы, обменяются опытом и составят рекомендации для улучшения ситуации.
19 сентября украинская прокуратура возбудила уголовное дело против крымских журналистов, которые якобы нарушили порядок выезда из Крыма, чтобы выступить на совещании в ОБСЕ.
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Комментарии
Политика , Крым наш , Георгий Мурадов , ОБСЕ , ООН , Варшава , Греция , Республика Крым , Словакия , Турция
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