Путин заговорил об оружии нового поколения

Путин: российские атомщики создали оружие, которое обеспечит стратегический баланс в мире

Сергей Кириенко. Вооружение нового поколения, созданное российскими атомщиками, способно обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин в приветствии, которое зачитал на торжественном мероприятии, посвященном дню работника атомной промышленности, первый замглавы кремлевской администрации

"Отмечу, что среди несомненных успехов нынешнего поколения атомщиков создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед", — указал глава государства.

Среди успехов современной атомной отрасли он также выделил "развитие атомной генерации по самым современным требованиям безопасности, разработку реакторов на быстрых нейтронах, которые станут основой атомной энергетики будущего, завершение строительства первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции, значимый вклад в развитие цифровизации, прикладного и фундаментального научного знания".