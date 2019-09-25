Зеленский на Генассамблее ООН заявил, что на Украине идёт война

Как указал президент, в современном мире больше не существует «чужой войны», передаёт «112 Украина».

«Никто из вас не может чувствовать себя в безопасности, когда идёт война в Украине, когда идёт война в Европе. Роковой может стать мысль, что вас это всё не касается и никогда не коснётся», — сказал он.

Зеленский добавил, что нельзя «мыслить о глобальном и закрывать глаза на детали, или, как кому-то кажется, даже мелочи».

«Потому что именно так закладывался фундамент для двух мировых войн и ценой невнимательности, ценой молчания, бездействия или нежелания уступать собственным амбициям стали десятки миллионов человеческих жизней», — подчеркнул он.

В конце мая Зеленский заявлял, что Украина ведёт «две войны». По его словам, речь идёт о «войне с Россией и войне с коррупцией внутри страны».