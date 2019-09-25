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Зеленский на Генассамблее ООН заявил, что на Украине идёт война 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Зеленский на Генассамблее ООН заявил, что на Украине идёт война
Фото: RT на русском
Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что пока на Украине идёт война, никто не может чувствовать себя в безопасности.
Как указал президент, в современном мире больше не существует «чужой войны», передаёт «112 Украина».
«Никто из вас не может чувствовать себя в безопасности, когда идёт война в Украине, когда идёт война в Европе. Роковой может стать мысль, что вас это всё не касается и никогда не коснётся», — сказал он.
Зеленский добавил, что нельзя «мыслить о глобальном и закрывать глаза на детали, или, как кому-то кажется, даже мелочи».
«Потому что именно так закладывался фундамент для двух мировых войн и ценой невнимательности, ценой молчания, бездействия или нежелания уступать собственным амбициям стали десятки миллионов человеческих жизней», — подчеркнул он.
В конце мая Зеленский заявлял, что Украина ведёт «две войны». По его словам, речь идёт о «войне с Россией и войне с коррупцией внутри страны».
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Комментарии
Политика , Ближний Восток , В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Генассамблея ООН
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