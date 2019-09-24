Раскрыто отношение Путина к либерализму

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Объяснено отношение Путина к либерализму 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Президент России Владимир Путин не выступает против либеральной идеи вообще, но не согласен с ее безальтернативным насаждением. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова Путина о крахе современной либеральной идеи, сообщает ТАСС.
«Путин не выступал против либеральной идеи, Путин выступал против насаждения либеральной идеи как единственной, без альтернативы», — пояснил представитель Кремля в ходе беседы со студентами ВШЭ, запись которой агентству предоставил один из участников встречи.
Сам Песков считает, что либерализм живет и будет жить, но со временем он трансформируется, поскольку либеральное общество, по его словам, сталкивается с большим количеством ранее неизвестных ему угроз.
«Отчасти либеральная идея родила из своего лона идею мультикультурализма», — заметил пресс-секретарь президента, порассуждав затем о том, что в Европе пока так и не достигли полной адаптации прибывающих туда беженцев.
В июне в интервью Financial Times Владимир Путин заявил, что либеральная идея в нынешнем виде изжила себя, поскольку на Западе признались в невозможности внедрить некоторые ее элементы — эту точку зрения глава государства также аргументировал проблемой кризиса с мигрантами. С мнением российского лидера не согласились высокопоставленные политики и артисты, среди которых глава Евросовета Дональд Туск, бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон, впоследствии ставший премьер-министром, певец Элтон Джон и другие.
В январе 2014 года Путин в преддверии Олимпиады в Сочи назвал себя «настоящим либералом». В декабре 2016-го Песков, как сообщала «Российская газета», охарактеризовал российского президента как «абсолютного либерала по своей натуре» и «гораздо большего либерала, нежели назывные либералы».
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Политика , Видео , Борис Джонсон , Элтон Джон , Дмитрий Песков , Дональд Туск , Владимир Путин , МИД , Европейский совет , ВШЭ , Financial Times , ИТАР-ТАСС
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