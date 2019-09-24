Раскрыто отношение Путина к либерализму

Объяснено отношение Путина к либерализму

Президент России Владимир Путин не выступает против либеральной идеи вообще, но не согласен с ее безальтернативным насаждением. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , комментируя слова Путина о крахе современной либеральной идеи, сообщает ТАСС.

«Путин не выступал против либеральной идеи, Путин выступал против насаждения либеральной идеи как единственной, без альтернативы», — пояснил представитель Кремля в ходе беседы со студентами ВШЭ, запись которой агентству предоставил один из участников встречи.

Сам Песков считает, что либерализм живет и будет жить, но со временем он трансформируется, поскольку либеральное общество, по его словам, сталкивается с большим количеством ранее неизвестных ему угроз.

«Отчасти либеральная идея родила из своего лона идею мультикультурализма», — заметил пресс-секретарь президента, порассуждав затем о том, что в Европе пока так и не достигли полной адаптации прибывающих туда беженцев.

В июне в интервью Financial Times Владимир Путин заявил, что либеральная идея в нынешнем виде изжила себя, поскольку на Западе признались в невозможности внедрить некоторые ее элементы — эту точку зрения глава государства также аргументировал проблемой кризиса с мигрантами. С мнением российского лидера не согласились высокопоставленные политики и артисты, среди которых глава Евросовета Дональд Туск , бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон , впоследствии ставший премьер-министром, певец Элтон Джон и другие.

В январе 2014 года Путин в преддверии Олимпиады в Сочи назвал себя «настоящим либералом». В декабре 2016-го Песков, как сообщала «Российская газета», охарактеризовал российского президента как «абсолютного либерала по своей натуре» и «гораздо большего либерала, нежели назывные либералы».