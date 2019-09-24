Песков оценил ядерный потенциал России

Песков: Россия в состоянии обеспечивать ядерный паритет, не втягиваясь в гонку вооружений

Россия в состоянии, не втягиваясь в гонку вооружений, обеспечивать ядерный паритет в мире. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече со студентами Высшей школы экономики , отвечая на вопрос, можно ли считать выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) началом новой гонки вооружений. Запись беседы была предоставлена ТАСС одним из ее участников.

"Да, но Россия в ней участвовать не будет, об этом сказал президент Владимир Путин", — отметил Песков.

Он напомнил, что Россия пошла "по пути обеспечения некоего задела в плане технологического превосходства — это системы, которые гарантируют безопасность страны на основе тех технологий, которыми сейчас не обладает никто в мире, в том числе и главные визави РФ по вопросам глобальной безопасности — США".

По его словам, принятые меры "обеспечивают паритет, а именно ядерный паритет является гарантией отсутствия крупных войн, как это ни странно".