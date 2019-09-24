Песков оценил ядерный потенциал России

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Песков: Россия в состоянии обеспечивать ядерный паритет, не втягиваясь в гонку вооружений 

ТАСС + ещё 7 22 минуты назад
Россия в состоянии, не втягиваясь в гонку вооружений, обеспечивать ядерный паритет в мире. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече со студентами Высшей школы экономики, отвечая на вопрос, можно ли считать выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) началом новой гонки вооружений. Запись беседы была предоставлена ТАСС одним из ее участников.
"Да, но Россия в ней участвовать не будет, об этом сказал президент Владимир Путин", — отметил Песков.
Он напомнил, что Россия пошла "по пути обеспечения некоего задела в плане технологического превосходства — это системы, которые гарантируют безопасность страны на основе тех технологий, которыми сейчас не обладает никто в мире, в том числе и главные визави РФ по вопросам глобальной безопасности — США".
По его словам, принятые меры "обеспечивают паритет, а именно ядерный паритет является гарантией отсутствия крупных войн, как это ни странно".
"И пока на обозримую перспективу наша страна в состоянии, не втягиваясь в дорогостоящую гонку вооружений, не отнимая значительных ресурсов от целей внутреннего развития, обеспечивать и ядерный паритет, и собственную безопасность", — заявил Песков.
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Комментарии4
Политика , Армия , Видео , Оружие , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ВШЭ , ИТАР-ТАСС , США
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