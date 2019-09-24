Пушков отреагировал на скандал с визами

Член Совета Федерации Алексей Пушков после отказа США выдать визы членам российской делегации на Генассамблее ООН напомнил, что парламентарии "ехали не в гости", а на официальное мероприятие.
Сенатор отверг утверждение американского посольства, что решение по визам является частным случаем. По его мнению, это продуманная акция.
Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что ему не дали разрешение на въезд, из-за чего он вынужден пропустить сессию Генассамблеи ООН. Позже появилась информация, что США отказались впустить еще несколько российских делегатов.
С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет 74-ая сессия ГА ООН. Глава МИД Сергей Лавров проведет несколько десятков встреч, а также примет участие в заседаниях Совбеза ООН и переговорах министров иностранных дел в многосторонних и региональных форматах.