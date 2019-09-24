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Зеленского не включили в график выступлений лидеров стран на ГА ООН 

Газета.Ru 27 минут назад
Зеленского проигнорировали на ГА ООН
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский не включен в список выступлений лидеров государств в главном зале Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает Страна.ua.
Как отмечается, в главном зале выступления пройдут в два этапа, 24 и 25 сентября. Тем не менее, в расписании мероприятия имя украинского лидера не числится.
Предполагается, что он может произнести речь в другом зале, в ходе так называемых общих дебатов, где выступают активисты, ученые, общественные деятели, журналисты и другие лидеры мнений.
Известно, что в прошлом году экс-президент Украины Петр Порошенко озвучивал речь на общих дебатах, а не в главном зале Генассамблеи.
Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал об ожидании встречи с Трампом.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Генассамблея ООН , ООН
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