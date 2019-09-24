Зеленского проигнорировали на ГА ООН

Зеленского не включили в график выступлений лидеров стран на ГА ООН

Как отмечается, в главном зале выступления пройдут в два этапа, 24 и 25 сентября. Тем не менее, в расписании мероприятия имя украинского лидера не числится.

Предполагается, что он может произнести речь в другом зале, в ходе так называемых общих дебатов, где выступают активисты, ученые, общественные деятели, журналисты и другие лидеры мнений.

Известно, что в прошлом году экс-президент Украины Петр Порошенко озвучивал речь на общих дебатах, а не в главном зале Генассамблеи.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал об ожидании встречи с Трампом.