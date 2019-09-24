Путин проведет переговоры с Мадуро в Москве 

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет в Москве переговоры с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мадуро, разумеется, не участвует в заседании Валдайского клуба. Мадуро будет завтра с рабочим визитом у Путина. Будет встреча один на один, потом последуют российско-венесуэльские переговоры в формате рабочего завтрака", — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что заседание Валдайского клуба состоится 3 октября в Сочи. Участниками сессии станут президент Азербайджана, король Иордании, президент Казахстана, президент Филиппин.
"Они выступят и примут участие в качестве панелистов в заседании "Валдая". Этому будут предшествовать отдельные двусторонние встречи, которые Путин со своими коллегами проведет", — добавил Песков.