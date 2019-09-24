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Посол РФ получил ноту МИД Эстонии в связи с якобы нарушением Су-34 воздушного пространства 

ТАСС + ещё 4 46 минут назад
Посол РФ получил ноту МИД Эстонии
Фото: ТАСС
Посольство РФ в Эстонии сообщило, что МИД этой балтийской республики вручил ноту послу Александру Петрову в связи с якобы имевшим место нарушением российским военным самолетом Су-34 воздушного пространства страны.
"Посольство РФ подтверждает приглашение посла России в МИД Эстонии, где ему была передана нота с сообщением о том, что, по информации эстонской стороны, российский самолет Су-34 нарушил воздушное пространство Эстонии", — заявили корреспонденту ТАСС в диппредставительстве.
Ранее во вторник Генштаб Сил обороны Эстонии выступил с утверждением, что российский самолет Су-34 накануне вечером нарушил воздушное пространство балтийской республики. Самолет якобы находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты, при этом у него был выключен транспондер, полетный план предоставлен не был. По данным Генштаба Сил обороны, самолет не вступал в радиоконтакт с диспетчерскими службами Эстонии.
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Политика , Александр Петров , Генштаб , МИД , ИТАР-ТАСС , Эстония
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