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Сенатор назвал скандал с визами США серьезным вызовом всей ООН 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Скандал с визами США назвали вызовом всей ООН
Фото: РИА Новости
«Американцы злоупотребляют своим правом хозяина площадки. Уже на высшем уровне предлагалось: важные мероприятия проводить не в Нью-Йорке», — сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов.
Так он прокомментировал отказ США выдать визы россиянам, которые должны были сопровождать Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов допустил, что отказ в выдаче виз может объясняться техническими задержками.
«Эту визу могут дать как сегодня, так и завтра утром. В прошлый раз тоже тянули до последнего. В таких случаях визу давать обязаны, а дадут или нет, время покажет», — отметил собеседник.
Но если речь идет о политически мотивированном отказе, то «ответ должна дать Организация Объединенных Наций — это же ее права в данном случае будут ущемлены», добавил Климов.
В этом случае, США в очередной раз злоупотребили своим правами, «и это серьезный вызов всей ООН», — подчеркнул сенатор.
Напомним, что глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ранее сообщил: «В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН». Сенатор назвал произошедшее возмутительной акцией, не имеющая объяснений и оправданий».
Ситуацию также прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова, назвав ее «возмутительным примером неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН». Кроме того, она сообщила, что все документы на визы были поданы россиянами вовремя. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий международную проблематику, заявил, что ответ Москвы на отказ США вовремя выдать визы членам российской делегации на Генассамблею ООН должен быть максимально жестким.
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Комментарии
Политика , Петр Толстой , Мария Захарова , Сергей Лавров , Андрей Климов , Константин Косачев , Генассамблея ООН , МИД , ООН , Госдума , Совет Федерации , Деловая газета "Взгляд" , Нью-Йорк , США
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