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Киев отказал Донбассу в особом статусе 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Киев отказал Донбассу в особом статусе
Фото: РИА Новости
Украина останется унитарным государством и не согласится предоставить Донбассу особый статус. Об этом в интервью испанской газете El Pais заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
По его словам, официальный Киев не допустит, чтобы особый статус стал инструментом внешнеполитического давления на внутреннюю политику Украины. При этом, по мнению Данилюка, Россия пытается разыграть карту с федерализацией для дестабилизации и разделения страны на несколько частей.
«Мы никогда не согласимся, что кто-то извне через "особый статус" может влиять на наши решения как суверенной страны, влиять на наши внутренние и внешнеполитические направления или на наши союзы», — сказал Данилюк.
23 сентября помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев не рассматривает вопрос о предоставлении особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской области как предмет переговорного процесса ни в Минске, ни в «нормандском формате». Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в свою очередь отмечают, что продолжат добиваться от Киева подписания текста «формулы Штайнмайера» для того, чтобы украинские власти не смогли уклониться от предоставления Донбассу особого статуса.
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Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Александр Данилюк , Владимир Зеленский , Андрей Ермак , Киев
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