«Хитрый политический ход»: россияне высказались о планах Минска сменить кредитора

Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в новом опросе. Он касался планов Белоруссии сменить кредитора (планирование сотрудничества с банком развития Китая).

Вопрос им был задан следующий: «Считаете ли вы, что смена кредитора — нежелание Минска выполнять условия Москвы?».

69% респондентов именно так и считают. По их мнению, это очень хитрый политический ход.

25% опрошенных не считают так, поскольку уверены, что с Китаем хотят сотрудничать многие страны, поэтому речи о каких-либо уловках идти не может.

6% россиян решили остаться в стороне от данного вопроса. Политика их совершенно не интересует.

Всего в опросе приняли участие 8 038 человек.

Власти Белоруссии до конца 2019 года планируют подписать кредитное соглашение с государственным банком развития Китая взамен не полученного от России кредита. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на белорусского министра финансов Максима Ермоловича.

По словам министра, пока между странами есть лишь предварительная договоренность о выделении Минску до 500 миллионов долларов. Кредитная ставка пока обсуждается, заимствования будут осуществлять в юанях.