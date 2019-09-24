Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Хитрый политический ход»: россияне высказались о планах Минска сменить кредитора 

Рамблер 1 час назад
«Хитрый политический ход»: россияне высказались о планах Минска сменить кредитора
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в новом опросе. Он касался планов Белоруссии сменить кредитора (планирование сотрудничества с банком развития Китая).
Вопрос им был задан следующий: «Считаете ли вы, что смена кредитора — нежелание Минска выполнять условия Москвы?».
69% респондентов именно так и считают. По их мнению, это очень хитрый политический ход.
25% опрошенных не считают так, поскольку уверены, что с Китаем хотят сотрудничать многие страны, поэтому речи о каких-либо уловках идти не может.
6% россиян решили остаться в стороне от данного вопроса. Политика их совершенно не интересует.
Всего в опросе приняли участие 8 038 человек.
Власти Белоруссии до конца 2019 года планируют подписать кредитное соглашение с государственным банком развития Китая взамен не полученного от России кредита. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на белорусского министра финансов Максима Ермоловича.
По словам министра, пока между странами есть лишь предварительная договоренность о выделении Минску до 500 миллионов долларов. Кредитная ставка пока обсуждается, заимствования будут осуществлять в юанях.
«У нас достаточно длительное время выстраивались такие взаимоотношения с Российской Федерацией, что платежи в адрес РФ ежегодно рефинансируются. В текущем году это не получилось сделать», — заявил Ермолович.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
Комментарии2
Политика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия выразила протест США
Россия выразила протест США194
Песков объяснил отличие полиции США от России
Песков объяснил отличие полиции США от России4
Захарова отреагировала на выходку США
Захарова отреагировала на выходку США276
Украина требует от России новую границу
Украина требует от России новую границу489
В тайге пропала семья из четырех россиян
В тайге пропала семья из четырех россиян
Видео
Захарова отреагировала на выходку США
01:03
Захарова отреагировала на выходку США
Политика
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
03:03
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
В мире
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
00:10
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
Происшествия
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
00:52
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
Происшествия
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
11:16
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
США В мире
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
01:34
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
Армия Войска
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
00:48
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
В мире Украина
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
00:23
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
Шоу-бизнес
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Украина захотела изменить границу с Россией
02:53
Украина захотела изменить границу с Россией
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение