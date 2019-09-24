Обратитесь к Путину: Волкер дал добрый совет Зеленскому

Волкер посоветовал Зеленскому наладить диалог с Путиным

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит установить прямые контакты с российским лидером Владимиром Путиным, считает спецпредставитель Госдепартамента США на Украине Курт Волкер. Об этом пишет издание «Гордон».

«Я, действительно, вижу потенциальную выгоду в прямом контакте с Россией. Не считаю, что он должен быть исключительным. «Нормандский формат» также подходит», — подчеркнул американский чиновник.

Владимир Путин общается с Владимиром Зеленским больше и активнее, чем с его предшественником — Петром Порошенко . По мнению временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора, это может свидетельствовать о прогрессе в российско-украинских отношениях.

«Путин ответил на три звонка от Зеленского, и не думаю, что он ответил на так много звонков от Петра Порошенко», — отметил Тейлор.

Кроме того, диалог лидеров двух стран указывает на существование «потенциала для хороших вещей», добавил дипломат.

С мая 2019 года, когда Зеленский прошел процедуру инаугурации, состоялось три телефонных разговора с Владимиром Путиным. Главными темами стали конфликт в Донбассе и обмен заключенными между Киевом и Москвой.

По словам самого Зеленского, наиболее сложным моментом на посту президента для него стал разговор с Путиным после гибели в Донбассе четырех солдат ВСУ. Кроме того, и Путин, и Зеленский заявляли о большом значении прямых переговоров для освобождения заключенных и улучшения отношений между Киевом и Москвой.

Российский лидер также высказался о необходимости продолжения подготовки саммита «нормандской четверки», чтобы новая встреча дала бы результаты и поспособствовала выполнению минских соглашений «на высшем уровне».

9 сентября офис президента Украины рассказал о подробностях телефонного разговора Зеленского с Путиным. «Это был равный разговор двух президентов. Голос никто не повышал. Я думаю, что если бы не было конструктивного диалога между президентами, не было бы освобождения. Изменений в договоренностях никаких не было. Все, о чем договорился президент во время телефонного разговора, было реализовано», — заявил помощник президента Украины Андрей Ермак

Курт Волкер ранее заявил, что в ближайшее время может быть согласована его встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым . С августа 2017 года Волкер и Сурков встречались четырежды и обсуждали положение в Донбассе. Ряд СМИ утверждал, что подобный механизм «украинских консультаций» себя исчерпал.

В субботу, 14 сентября, Волкер рассказал, что для прекращения войны в Донбассе достаточно соблюдения минских соглашений, передает ФАН. Кроме того, в ходе визита на Украину Волкер назвал условия предоставления Донбассу особого статуса.

«Реализация «формулы Штайнмайера» возможна лишь после того, как выборы состоятся», — заявил он.

МИД России ранее указывали, что Курт Волкер не стремится наладить диалог между противоборствующими сторонами на Украине, а «подталкивает» Киев к силовому варианту.

«Он проводил линию не на налаживание диалога между конфликтующими сторонами, а на усиление военно-технического сотрудничества Вашингтона с Киевом, подталкивая его к силовому варианту действий, поставку ВСУ летальных вооружений», — сообщил в начале 2019 года заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал свою главную миссию на посту главы государства, передает НСН.

«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия как президента Украины», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Украинский лидер выразил надежду на дипломатическую поддержку со стороны Словакии. Кроме того, он подчеркнул, что намерен добиваться отказа от призывов к снятию с Москвы санкций.