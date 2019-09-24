Песков прокомментировал свои слова о «брошенном стаканчике» на акции

В ходе общения со студентами он подчеркнул, что в полицейского или росгвардейца нельзя ничего бросать.

«Там был парень, который бросил стаканчик. Но вы поймите, что в Америке его застрелили бы… без суда, без следствия, и полицейский получил бы за это награду. Ну неужели вы этого не понимаете? Нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции, Росгвардии , неважно… Нельзя, это закон», — цитирует РИА Новости Пескова.

Позднее он ответил на просьбу журналистов прокомментировать свои слова.

«Я не буду вдаваться в детали своего разговора… Он носил непубличный характер. Но вы же все помните случаи, когда полицейские стреляли в людей при первом подозрении, что их действия могут представлять опасность», — отметил он.

Как подчеркнул Песков, там «речь шла даже не о брошенных предметах, а о каких-то неловких движениях рукой на отдалении от полицейского».

В начале сентября суд приговорил к 3,5 годам колонии участника несанкционированной акции 27 июля Евгения Коваленко , который бросил мусорный бак в сторону сотрудников полиции.