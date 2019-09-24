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Песков прокомментировал свои слова о «брошенном стаканчике» на акции 

RT на русском + ещё 22 6 часов назад
Песков прокомментировал свои слова о «брошенном стаканчике» на акции
Фото: RT на русском
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал своё общение со студентами Высшей школы экономики, во время которого он, говоря о судебных процессах о применении насилия против представителей власти на акциях в Москве, заявил, что в полицию нельзя бросать даже стаканчик.
В ходе общения со студентами он подчеркнул, что в полицейского или росгвардейца нельзя ничего бросать.
«Там был парень, который бросил стаканчик. Но вы поймите, что в Америке его застрелили бы… без суда, без следствия, и полицейский получил бы за это награду. Ну неужели вы этого не понимаете? Нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции, Росгвардии, неважно… Нельзя, это закон», — цитирует РИА Новости Пескова.
Позднее он ответил на просьбу журналистов прокомментировать свои слова.
«Я не буду вдаваться в детали своего разговора… Он носил непубличный характер. Но вы же все помните случаи, когда полицейские стреляли в людей при первом подозрении, что их действия могут представлять опасность», — отметил он.
Как подчеркнул Песков, там «речь шла даже не о брошенных предметах, а о каких-то неловких движениях рукой на отдалении от полицейского».
В начале сентября суд приговорил к 3,5 годам колонии участника несанкционированной акции 27 июля Евгения Коваленко, который бросил мусорный бак в сторону сотрудников полиции.
Также суд приговорил к трём годам колонии общего режима Кирилла Жукова, который как сообщалось, во время акции в Москве ударил в голову сотрудника Росгвардии, попытавшись сорвать с него защитный шлем.
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Комментарии
Политика , США , Дмитрий Песков , Евгений Коваленко , Кирилл Жуков , Росгвардия , ВШЭ , ФСИН , РИА Новости , Москва
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