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Грузия попросила Финляндию заступиться за нее перед Россией 

Деловая газета «Взгляд» 10 часов назад
Грузия просит у Финляндии защиты от России
Фото: РИА Новости
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к финскому коллеге Саули Ниинисте с просьбой регулярно обсуждать ее проблематику на переговорах с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Встреча президентов Грузии и Финляндии состоялась в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.
Как сообщает пресс-служба грузинского президента, «был поставлен вопрос оккупированных территорий Грузии» — так Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию и «проблема оккупации».
Саломе Зурабишвили заявила, что «возникла необходимость в том, чтобы наши партнеры вновь подняли вопрос Грузии во время официальных и неформальных дискуссий с Россией в двусторонних и многосторонних форматах».
«Необходимо напоминать России о взятых обязательствах», — подчеркнула президент Грузии.
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Политика , В мире , Кавказ , Саломе Зурабишвили , Генассамблея ООН , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Нью-Йорк , Тбилиси , Финляндия
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