Грузия просит у Финляндии защиты от России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к финскому коллеге Саули Ниинисте с просьбой регулярно обсуждать ее проблематику на переговорах с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Встреча президентов Грузии и Финляндии состоялась в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.
Как сообщает пресс-служба грузинского президента, «был поставлен вопрос оккупированных территорий Грузии» — так Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию и «проблема оккупации».
Саломе Зурабишвили заявила, что «возникла необходимость в том, чтобы наши партнеры вновь подняли вопрос Грузии во время официальных и неформальных дискуссий с Россией в двусторонних и многосторонних форматах».
«Необходимо напоминать России о взятых обязательствах», — подчеркнула президент Грузии.