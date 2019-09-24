Грузия просит у Финляндии защиты от России

Грузия попросила Финляндию заступиться за нее перед Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к финскому коллеге Саули Ниинисте с просьбой регулярно обсуждать ее проблематику на переговорах с Россией , передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

Как сообщает пресс-служба грузинского президента, «был поставлен вопрос оккупированных территорий Грузии» — так Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию и «проблема оккупации».

Саломе Зурабишвили заявила, что «возникла необходимость в том, чтобы наши партнеры вновь подняли вопрос Грузии во время официальных и неформальных дискуссий с Россией в двусторонних и многосторонних форматах».