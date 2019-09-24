МИД РФ отреагировал на невыдачу сенаторам виз США

МИД России отреагировал на невыдачу российской делегации виз США

«Это возмутительный пример неуважения Соединёнными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию», — написала она в Facebook.

По её словам, такой «очередной акт пренебрежения правами суверенных государств и международных организациий» станет центральной темой переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарём США Майком Помпео в Нью-Йорке.

«Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов… Это не так», — добавила дипломат.

Захарова пояснила, что документы были поданы в те сроки, которые были указаны американскими дипломатами.