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МИД России отреагировал на невыдачу российской делегации виз США 

RT на русском + ещё 3 28 минут назад
МИД РФ отреагировал на невыдачу сенаторам виз США
Фото: РИА Новости
Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это возмутительный пример неуважения Соединёнными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию», — написала она в Facebook.
По её словам, такой «очередной акт пренебрежения правами суверенных государств и международных организациий» станет центральной темой переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарём США Майком Помпео в Нью-Йорке.
«Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов… Это не так», — добавила дипломат.
Захарова пояснила, что документы были поданы в те сроки, которые были указаны американскими дипломатами.
«Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета) были возвращены с формулировкой «рано сдали», — подчеркнула она.
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Политика , Мария Захарова , Сергей Лавров , Генассамблея ООН , МИД , ООН , Нью-Йорк , США
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