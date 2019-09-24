Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Косачев и несколько сенаторов не получили визы для участия в Генассамблее ООН 

ТАСС + ещё 3 18 минут назад
США сорвали участие сенаторов РФ в Генассамблее ООН
Фото: ТАСС
Ряд членов Совета Федерации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогут принять участие в ней. Об этом ТАСС сообщил во вторник сам сенатор.
"В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74 сессии ГА ООН. Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий", — сказал Косачев.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
ТАСС: последние новости
Пушилин заявил, что Донецк будет настаивать на подписании Киевом "формулы Штайнмайера" Пушилин заявил, что Донецк будет настаивать на подписании Киевом "формулы Штайнмайера" МИД Эстонии заявил, что СССР оккупировал республику МИД Эстонии заявил, что СССР оккупировал республику Памфилова: графа "против всех" актуальна только при отсутствии конкуренции на выборах Памфилова: графа "против всех" актуальна только при отсутствии конкуренции на выборах
Политика , Константин Косачев , Генассамблея ООН , ООН , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина требует от России новую границу
Украина требует от России новую границу370
МИД РФ отреагировал на невыдачу сенаторам виз США
МИД РФ отреагировал на невыдачу сенаторам виз США
Российский экс-мэр покончил с собой
Российский экс-мэр покончил с собой21
Новое величие: что Трамп заявит в ООН
Новое величие: что Трамп заявит в ООН36
СК возбудил дело после подрыва моста в Луганске
СК возбудил дело после подрыва моста в Луганске
Видео
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
03:03
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
В мире
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
00:10
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
Происшествия
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
00:52
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
Происшествия
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
11:16
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
США В мире
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
01:34
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
Армия Войска
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
00:48
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
В мире Украина
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
00:23
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
Шоу-бизнес
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Украина захотела изменить границу с Россией
02:53
Украина захотела изменить границу с Россией
Политика В мире
Россиян призвали привыкать к холодам
05:10
Россиян призвали привыкать к холодам
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение