Комитет Совфеда возглавит выпускница «школы губернаторов»

Место покинувшей Совет Федерации сенатора от Москвы Зинаиды Драгункиной во главе комитета по образованию займет сенатор от Башкирии Лилия Гумерова , которая ранее прошла «школу губернаторов».

Гумерова возглавит комитет верхней палаты по науке, образованию и культуре. Ранее она была первым замглавы этого комитета. Драгункина покидает Совет Федерации после выборов в Мосгордуму , сообщает РБК со ссылкой на два источника в аппарате верхней палаты.

Решение назначить Гумерову главой комитета по науке, образованию и культуре «не стало неожиданностью, ведь это естественно — выдвинуть в главы первого заместителя комитета», сказал один из источников.

Она является членом Совфеда с 2014 года. Второй раз на пост сенатора ее выдвинул недавно избранный главой Башкирии Радий Хабиров. До назначения в верхнюю палату она работала в аппарате правительства республики, была республиканским омбудсменом по правам ребенка. С 2011 года Гумерова — депутат башкирского курултая и замглавы его председателя. В 2012-м была назначена вице-премьером республики.