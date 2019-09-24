Киев может начать военный конфликт на границе с РФ

Киев может в любой момент спровоцировать боевые действия на границе с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями прессы высказал отечественный эксперт Александр Жилин.
По словам аналитика, ставшего собеседником издания kp.ru, украинская сторона может организовать конфликт на рубежах Ростовской области. В этом случае, как спрогнозировал Жилин, «задымится юг России». Ранее во вторник сообщалось, что на Украине назвали два условия «возвращения» Крыма в течение трех лет. По данному вопросу высказался Николай Маломуж, бывший руководитель Службы внешней разведки соседнего государства.