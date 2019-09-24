США отреагировали на визовую войну с Россией

США объяснили невыдачу виз российской делегации

Представитель Госдепартамента США прокомментировала отказ в выдаче американских виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН . Ее слова передает ТАСС.

По словам дипломата, решение о выдаче визы принимается индивидуально, а также в соответствии с законом.

«Мы серьезно относимся к своим обязательствам по соглашению о штаб-квартире ООН», — пояснила она.

Кроме того, информация о визовых документах конфиденциальная, поэтому конкретные вопросы по этому поводу обсудить невозможно, добавила представитель.

Ранее о том, что десять российских политиков не получили визы, сообщил один из представителей делегации — сенатор Константин Косачев . Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что заместителя посла США в России вызвали в МИД и выразили ему официальный протест российской стороны. Американское посольство отказалось комментировать ситуацию, назвав инцидент «частным случаем».