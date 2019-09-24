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Зеленский надеется на встречу в «нормандском формате» в ближайшее время 

ТАСС + ещё 4 25 минут назад
Зеленский ждет встречи в «нормандском формате»
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что переговоры в "нормандском формате" состоятся в ближайшее время. Он ожидает, что встреча будет сложной и речь на ней будет идти о конкретных вопросах. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы государства.
"Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать", — цитирует президента Украины его пресс-служба.
Он также выразил надежду, что встреча с президентом США Дональдом Трампом будет продуктивной.
"Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча", — сказал Зеленский.
Встреча Трампа с Зеленским пройдет на полях ГА ООН 25 сентября. Президент США намерен обсудить с Зеленским возможности сотрудничества двух стран в сфере энергетики, расширения торговли, а также необходимость продолжения реформирования экономики Украины.
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Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , США , Украина , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , ООН
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