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Лавров встретится с генсеком ООН 26 сентября 

ТАСС + ещё 23 49 минут назад
Встреча Лаврова и генсека ООН намечена на четверг
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вечером в среду (26 сентября по московскому времени) проведут на полях Генассамблеи Всемирной организации двустороннюю встречу. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
"Да, такая встреча ожидается", — сказал замминистра в ответ на просьбу подтвердить, что беседа пройдет в вечерние часы по Нью-Йорку.
На вопрос, будет ли обсуждаться невыдача виз США некоторым членам российской делегации, высокопоставленный дипломат ответил: "Вопрос виз очень серьезный и важный, и мы его обсуждаем со всеми".
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Политика , Война в Сирии , Ситуация в мире , Сергей Лавров , Антониу Гутерриш , Генассамблея ООН , ООН
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