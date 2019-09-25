Встреча Лаврова и генсека ООН намечена на четверг

Лавров встретится с генсеком ООН 26 сентября

"Да, такая встреча ожидается", — сказал замминистра в ответ на просьбу подтвердить, что беседа пройдет в вечерние часы по Нью-Йорку.

На вопрос, будет ли обсуждаться невыдача виз США некоторым членам российской делегации, высокопоставленный дипломат ответил: "Вопрос виз очень серьезный и важный, и мы его обсуждаем со всеми".