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Волкер дал совет Зеленскому о Путине 

Газета.Ru + ещё 2 31 минуту назад
Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому о ведении диалога с Россией. Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что Волкер посоветовал украинскому лидеру налаживать прямые контакты с президетном России Владимиром Птуиным на высшем уровне.
Кроеме того, он выразил мнение, говоря о проведении встречи в нормандском формате, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель не настроены против Украины.
Волкер также подчеркнул, что видит потенциальную выгоду в прямом контакте Киева с Россией.
Ранее сообщалось, что Волкер понадеялся на обмен заключенными между Россией и Украиной.
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Политика , В мире , Украина , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Курт Волкер , Эмманюэль Макрон , Госдеп США
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