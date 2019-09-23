Волкер дал совет Зеленскому о Путине

Отмечается, что Волкер посоветовал украинскому лидеру налаживать прямые контакты с президетном России Владимиром Птуиным на высшем уровне.

Кроеме того, он выразил мнение, говоря о проведении встречи в нормандском формате, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель не настроены против Украины.

Волкер также подчеркнул, что видит потенциальную выгоду в прямом контакте Киева с Россией.

Ранее сообщалось, что Волкер понадеялся на обмен заключенными между Россией и Украиной.