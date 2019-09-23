Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме оценили позицию Эстонии по освобождению страны от фашизма 

RT на русском + ещё 18 4 часа назад
В Госдуме оценили позицию Эстонии по освобождению страны от фашизма
Фото: RT на русском
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление Министерства иностранных дел Эстонии о том, что документы об освобождении Советским Союзом Эстонской республики от немецко-фашистских захватчиков являются «исторически неточными».
«Есть принципиальные вещи и взгляд может быть только один. Фашизм — абсолютное зло, главным его победителем является СССР и его Красная армия. Именно она освободила Эстонию и другие республики Советского союза, ряд стран Восточной Европы. Это непреложный факт и есть все необходимые исторические документы, свидетельствующие об этом», — считает депутат.
По словам Новикова, история всегда была и «ещё долго будет орудием для решения определённых политических задач».
«Попытку утвердить нынешнюю эстонскую государственность политики осуществляют за счёт войны с прошлым. Им хочется сделать вид, что исторически всё выглядело по-другому. Кроме этого, есть и необходимость декларировать разными способами верность тем русофобским идеям, которые господствуют сегодня в США и ЕС», — сказал он.
Ранее Министерство иностранных дел Эстонии возмутилось публикацией документов об освобождении Советским Союзом Эстонской республики от немецко-фашистских захватчиков.
При этом российское посольство в Эстонии ответило на публикацию тем, что «у каждой стороны свой взгляд, но правда может быть одна, и она основана на фактах».
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
RT на русском: последние новости
На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией Глава МИД Японии обсудит с Лавровым мирный договор Глава МИД Японии обсудит с Лавровым мирный договор В МИД анонсировали участие Путина в заседании ВЕЭС в Ереване В МИД анонсировали участие Путина в заседании ВЕЭС в Ереване
Комментарии
Политика , Прибалтика , Дмитрий Новиков , ЕС , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Эстония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии13
Битва за градусы: Россия ратифицировала Парижское соглашение
Битва за градусы: Россия ратифицировала Парижское соглашение1
К Земле летит астероид размером с три пирамиды Хеопса
К Земле летит астероид размером с три пирамиды Хеопса10
В России предложили узаконить многоженство
В России предложили узаконить многоженство32
Видео
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
03:03
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
В мире
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
00:10
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
Происшествия
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
11:16
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
США В мире
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
01:34
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
Армия Войска
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
00:48
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
В мире Украина
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
00:23
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
Шоу-бизнес
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Украина захотела изменить границу с Россией
02:53
Украина захотела изменить границу с Россией
Политика В мире
Россиян призвали привыкать к холодам
05:10
Россиян призвали привыкать к холодам
Погода Общество
Названа «Мисс Крым-2019»
03:26
Названа «Мисс Крым-2019»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение