В Госдуме оценили позицию Эстонии по освобождению страны от фашизма

«Есть принципиальные вещи и взгляд может быть только один. Фашизм — абсолютное зло, главным его победителем является СССР и его Красная армия. Именно она освободила Эстонию и другие республики Советского союза, ряд стран Восточной Европы. Это непреложный факт и есть все необходимые исторические документы, свидетельствующие об этом», — считает депутат.

По словам Новикова, история всегда была и «ещё долго будет орудием для решения определённых политических задач».

«Попытку утвердить нынешнюю эстонскую государственность политики осуществляют за счёт войны с прошлым. Им хочется сделать вид, что исторически всё выглядело по-другому. Кроме этого, есть и необходимость декларировать разными способами верность тем русофобским идеям, которые господствуют сегодня в США и ЕС », — сказал он.

Ранее Министерство иностранных дел Эстонии возмутилось публикацией документов об освобождении Советским Союзом Эстонской республики от немецко-фашистских захватчиков.

При этом российское посольство в Эстонии ответило на публикацию тем, что «у каждой стороны свой взгляд, но правда может быть одна, и она основана на фактах».