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МИД призвал страны присоединиться к конвенции ШОС по борьбе с экстремизмом 

РИА Новости 1 час назад
МИД подчеркнул важность борьбы с экстремизмом
Фото: ТАСС
Россия призывает все страны присоединиться к конвенции ШОС по противодействию экстремизму и продолжает работу над укреплением взаимодействия в этой сфере, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.
"Задача налаживания эффективного международного сотрудничества по противодействию распространения противоправного контента в интернете стоит, как никогда, остро. При этом мы убеждены, что такое взаимодействие должно выстраиваться на обязательном соблюдении международного права, отказе от использования двойных стандартов и скрытых повесток дня в отношении террористов, признании за государствами и их компетентными органами ведущей роли в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Со схожих позиций в данном вопросе выступают наши союзники, единомышленники по ОДКБ, СНГ, БРИКС и ШОС", — сказал Тарабрин.
По его словам, хорошим примером такого сотрудничества в правовом плане является подписанная в июне 2017 года конвенция ШОС по противодействию экстремизму.
"В нынешних условиях, по нашему мнению, этот документ может служить стандартом ведения и антитеррористических задач профильного международного сотрудничества. Кстати, конвенция открыта не только для участия государств-членов ШОС, но и всех других заинтересованных государств. Мы призываем всех присоединиться к этому документу и продолжаем работу над укреплением взаимодействия в этой сфере", — подчеркнул глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз.
Конвенция Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму была подписана 9 июня 2017 года в городе Астане на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Конвенцией впервые в международном праве создана юридическая основа для сотрудничества государств-участников конвенции в целях противодействия идеологии и практике экстремизма.
26 июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации данного документа.
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Комментарии1
Политика , Владимир Тарабрин , Владимир Путин , МИД , ШОС , БРИКС , РИА Новости
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