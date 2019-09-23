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Роскомнадзор подготовил ответ на британские санкции против RT 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Подготовлен ответ на британские санкции против RT
Фото: ТАСС
Роскомнадзор подготовил поправки для проекта закона о зеркальном ответе на пристрастное отношение за границей к российским СМИ после решения о штрафе британского регулятора Ofcom по RT, сообщил глава ведомства Александр Жаров.
«Поправки готовы. В настоящее время находятся в стадии обсуждения в иных органах исполнительной власти. Это очень небольшие поправки… Если агрессивная политика любого регулятора в мире по отношению к российским средствам массовой информации будет необоснованно применяться, то, естественно, мы зеркально ответим», — пояснил Жаров, передает РИА «Новости».
На минувшей неделе Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о «серьезных нарушениях правил вещания». Главред RT Маргарита Симоньян объясняла, за что именно британские власти оштрафовали телеканал.
Ранее Жаров заявлял, что поправки в законы об иностранных СМИ, готовящиеся Роскомнадзором, предусматривают миллионные штрафы.
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Комментарии2
Политика , Александр Жаров , Маргарита Симоньян , Роскомнадзор , РИА Новости
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