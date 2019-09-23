Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство доработало идею о сохранении прожиточного минимума при взыскании долгов 

ТАСС 41 минуту назад
В правительстве придумали, как взыскать долги с россиян
Фото: РИА Новости
Правительство РФ доработало предложенную депутатами инициативу, в соответствии с которой при списании долгов из зарплаты или пенсии у человека остается прожиточный минимум. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
"На площадке правительства РФ был доработан предложенный депутатами механизм реализации принципа обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера ежемесячных доходов, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении", — сказал Орешкин, чьи слова передала пресс-служба министерства.
Он отметил, что в настоящее время при взыскании долгов за счет заработной платы и пенсий остающиеся у должников средства могут оказаться меньше прожиточного минимума, а граждане в свою очередь остаются без средств для пропитания и других минимальных расходов.
Авторы инициативы ранее отмечали, что, несмотря на то, что Гражданский процессуальный кодекс РФ гарантирует должнику сохранение суммы, равной прожиточному минимуму, такое уточнение отсутствует в законе "Об исполнительном производстве". При этом на практике сохранение регионального прожиточного минимума гарантируется должнику лишь при единовременном изъятии наличных, но не распространяется на периодические выплаты, такие как зарплата и пенсия. Принятие законопроекта ликвидирует этот пробел в законодательстве, считают его авторы.
Предлагаемое ограничение "не будет действовать при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и ущерба, причиненного преступлением".
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
ТАСС: последние новости
Премьер Чехии считает, что санкции в отношении России не принесли нужного эффекта Премьер Чехии считает, что санкции в отношении России не принесли нужного эффекта Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ расходов на модернизацию ВС Абхазии Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ расходов на модернизацию ВС Абхазии Посольство РФ заявило о неподсудности России британским судам Посольство РФ заявило о неподсудности России британским судам
Комментарии
Политика , Общество , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отвергаем»: Эстония упрекнула Россию в искажении истории
«Отвергаем»: Эстония упрекнула Россию в искажении истории7
«Семь операций»: что случилось с Михалковым
«Семь операций»: что случилось с Михалковым10
Француз из ополчения ДНР подорвался на мине
Француз из ополчения ДНР подорвался на мине46
Санкции против России не принесли желаемого результата
Санкции против России не принесли желаемого результата13
«Когда стреляли, был салют»: как убивали Круга
«Когда стреляли, был салют»: как убивали Круга5
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
«Семь операций»: что случилось с Михалковым
03:53
«Семь операций»: что случилось с Михалковым
Шоу-бизнес Статьи
«Отвергаем»: Эстония упрекнула Россию в искажении истории
04:42
«Отвергаем»: Эстония упрекнула Россию в искажении истории
В мире
США подсказали Украине, как вернуть Крым
01:16
США подсказали Украине, как вернуть Крым
В мире Украина
Француз из ополчения ДНР подорвался на мине
02:10
Француз из ополчения ДНР подорвался на мине
Происшествия
«Больше не будет». Друзя простили
01:12
«Больше не будет». Друзя простили
Общество
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
00:30
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
Армия Войска
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
00:42
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
В мире Статьи
Раскрыто убийство Михаила Круга
01:54
Раскрыто убийство Михаила Круга
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение