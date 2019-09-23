Премьер Чехии высказался о результативности антироссийских санкций

Премьер Чехии Андрей Бабиш рассказал, что антироссийские санкции пока не принесли желаемого результата. Об этом сообщат РИА "Новости".

Он также отметил, что власти ЕС должны продолжать вести диалог с российской стороной, однако порекомендовал "не ослаблять давление" на Россию.

Кроме того, Бабиш добавил, что Евросоюз должен помочь Украине "в разрешении конфликта с Россией". Премьер также выразил беспокойство относительно влияния СШПА, Ирана и России на Ближнем Востоке, одкуда беженцы переселяются на европейские территории, однако сами три страны от этого не страдают.

Политик сказал, что "Крым не будет возвращен Украине".

Ранее сообщалось, что в Праге тысячи человек вышли на митинг за отставку премьера Чехии.