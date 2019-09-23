Премьер Чехии Андрей Бабиш рассказал, что антироссийские санкции пока не принесли желаемого результата. Об этом сообщат РИА "Новости".
Он также отметил, что власти ЕС должны продолжать вести диалог с российской стороной, однако порекомендовал "не ослаблять давление" на Россию.
Кроме того, Бабиш добавил, что Евросоюз должен помочь Украине "в разрешении конфликта с Россией". Премьер также выразил беспокойство относительно влияния СШПА, Ирана и России на Ближнем Востоке, одкуда беженцы переселяются на европейские территории, однако сами три страны от этого не страдают.
Политик сказал, что "Крым не будет возвращен Украине".
Ранее сообщалось, что в Праге тысячи человек вышли на митинг за отставку премьера Чехии.