Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Чехии высказался о результативности антироссийских санкций 

Газета.Ru + ещё 3 26 минут назад
Премьер Чехии Андрей Бабиш рассказал, что антироссийские санкции пока не принесли желаемого результата. Об этом сообщат РИА "Новости".
Он также отметил, что власти ЕС должны продолжать вести диалог с российской стороной, однако порекомендовал "не ослаблять давление" на Россию.
Кроме того, Бабиш добавил, что Евросоюз должен помочь Украине "в разрешении конфликта с Россией". Премьер также выразил беспокойство относительно влияния СШПА, Ирана и России на Ближнем Востоке, одкуда беженцы переселяются на европейские территории, однако сами три страны от этого не страдают.
Политик сказал, что "Крым не будет возвращен Украине".
Ранее сообщалось, что в Праге тысячи человек вышли на митинг за отставку премьера Чехии.
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
Газета.Ru: последние новости
Медведев назвал Парижское соглашение более гибким относительно Киотского протокола Медведев назвал Парижское соглашение более гибким относительно Киотского протокола В правительстве назвали преждевременными слова о массовом сокращении госслужащих В правительстве назвали преждевременными слова о массовом сокращении госслужащих Подозреваемый в шпионаже Смоленков объявлен в розыск Подозреваемый в шпионаже Смоленков объявлен в розыск
Политика , В мире , Европа , Украина , Андрей Бабиш , ЕС , Чехия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Семь операций»: что случилось с Михалковым
«Семь операций»: что случилось с Михалковым
Француз из ополчения ДНР подорвался на мине
Француз из ополчения ДНР подорвался на мине3
«Когда стреляли, был салют»: как убивали Круга
«Когда стреляли, был салют»: как убивали Круга4
В Испании всплыл 7000-летний «Стоунхендж»
В Испании всплыл 7000-летний «Стоунхендж»14
Названо преимущество С-400 перед Patriot
Названо преимущество С-400 перед Patriot56
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
США подсказали Украине, как вернуть Крым
01:16
США подсказали Украине, как вернуть Крым
В мире Украина
«Больше не будет». Друзя простили
01:12
«Больше не будет». Друзя простили
Общество
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
00:30
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
Армия Войска
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
00:42
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
В мире Статьи
Раскрыто убийство Михаила Круга
01:54
Раскрыто убийство Михаила Круга
Происшествия
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
01:51
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
Шоу-бизнес Другое
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ
01:05
Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение