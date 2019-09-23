Медведев высоко оценил Парижское соглашение

Медведев назвал Парижское соглашение более гибким относительно Киотского протокола

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Парижское соглашение по климату более гибким инструментом по сравнению в действовавшим ранее в этой сфере Киотским протоколом. Об этом информирует РИА "Новости".

Он объяснил это тем, что согласно данному документу, каждая страна сама определяет свой вклад в процесс сокращения количества выбросов в атмосферу. Участникам необходимо лишь каждые пять лет проверять, как идет работа по реализации целей соглашения.

Главной задачей соглашения является снижение темпов глобального потепления в мире.

В данном договоре на данный момент участвуют 186 стран.

Ранее Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату.