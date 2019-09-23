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Медведев назвал Парижское соглашение более гибким относительно Киотского протокола 

Газета.Ru 44 минуты назад
Медведев высоко оценил Парижское соглашение
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Парижское соглашение по климату более гибким инструментом по сравнению в действовавшим ранее в этой сфере Киотским протоколом. Об этом информирует РИА "Новости".
Он объяснил это тем, что согласно данному документу, каждая страна сама определяет свой вклад в процесс сокращения количества выбросов в атмосферу. Участникам необходимо лишь каждые пять лет проверять, как идет работа по реализации целей соглашения.
Главной задачей соглашения является снижение темпов глобального потепления в мире.
В данном договоре на данный момент участвуют 186 стран.
Ранее Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату.
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Политика , Экология , Дмитрий Медведев , РИА Новости
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