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Посол РФ: российские деньги помогут укрепить армию Абхазии 

News.ru 47 минут назад
Посол РФ поддержал вооружение Абхазии на российские деньги
Фото: РИА Новости
Финансирование Россией модернизации вооруженных сил Абхазии поможет укрепить боеспособность армии Республики. Такое мнение высказал посол РФ в соседнем государстве Алексей Двинянин.
Он отметил, что секторальное соглашение стало результатом договора между двумя странами о союзничестве и партнёрстве от 24 ноября 2014 года. Новый документ представитель дипмиссии оценил «с позитивной стороны».
Его подписание является свидетельством тесного сотрудничества двух стран по военной линии, — заявил Двинянин РИА Новости.
Подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии, как писал News.ru, поручил президент России Владимир Путин. Распоряжение было опубликовано на портале правовой информации 23 сентября.
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Политика , Владимир Путин , РИА Новости , Абхазия
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