Посол РФ поддержал вооружение Абхазии на российские деньги

Посол РФ: российские деньги помогут укрепить армию Абхазии

Финансирование Россией модернизации вооруженных сил Абхазии поможет укрепить боеспособность армии Республики. Такое мнение высказал посол РФ в соседнем государстве Алексей Двинянин.

Он отметил, что секторальное соглашение стало результатом договора между двумя странами о союзничестве и партнёрстве от 24 ноября 2014 года. Новый документ представитель дипмиссии оценил «с позитивной стороны».

Его подписание является свидетельством тесного сотрудничества двух стран по военной линии, — заявил Двинянин РИА Новости.