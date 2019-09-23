«Киеву придется пойти на уступки по „Минску-2“

Для диалога с Россией «киевские пиарщики» пойдут на уступки по «Минску-2»

Про нормализацию отношений России Украины надо говорить очень осторожно, хотя определенные предпосылки для этого, безусловно, имеются — считает эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев

В отношениях России и Украины обозначились перемены.

Председатель Государственной думы РФ Сергей Нарышкин заметил, что он смотрит на нормализацию отношений России и Украины с очень сдержанным оптимизмом, поскольку все здесь зависит от решительности украинских властей.

Нарышкин считает, что ситуация в этом контексте будет складываться в зависимости от того, а смогут ли новые украинские власти преодолеть позицию партии войны на Украине, поскольку без этого эффективные решения в данном направлении со стороны Киева попросту невозможны.

Отметим, что между Москвой и Киевом действительно начался диалог, но проблема заключается в том, что команда президента Владимира Зеленского ничего не сделала для того, чтобы начать решение проблемы Донбасса, а именно от этого зависит улучшение наших отношений, учитывая контекст западных санкций и структуру минских соглашений.

«Необходимо отметить, что Нарышкин является крайне осведомленным человеком, поэтому раз он сделал такое заявление, то у председателя Государственной думы РФ действительно есть основания для такого мнения», — констатирует Суздальцев

Как полагает эксперт, здесь имеется в виду постепенный «вход» российско-украинских отношений в «коридор» согласования и обсуждения важных двусторонних вопросов, т.е. начало нормального переговорного процесса между нашими государствами.

«Именно это может стать основой для дальнейших политических решений. Сегодня мы видим поиск Украиной каких-то форматов по переговорному процессу с Россией, что можно отнести к положительному тренду. Этим занимается новая правящая команда на Украине, что позитивно, но, безусловно, нельзя переоценивать», — резюмирует Суздальцев.

Суздальцев считает, что пока общее количество позитивных откликов из Киева не вышло за пределы, условно говоря, критической массы, поэтому кардинального разворота в российско-украинских отношениях не произошло.

«Разговор здесь идет о небольшом улучшении в отношениях, но не о качественном скачке. Просто существует ряд принципов, из-за которых может произойти как нормализация ситуации между Москвой и Киевом, так и еще больший откат. Во-первых, это ориентация Украины на НАТО, а, во-вторых, официальный украинский статус нашей страны, как агрессора», — заключает Суздальцев.

Например, бывший президент Украины Петр Порошенко дал интервью, где повторил идеологемы своего правления, чем высказал готовность бороться в Киеве за данный откровенно антироссийский тренд.

«Развитие подобных настроений может заблокировать всякое улучшение отношений между Россией и Украиной. Кроме того, имеется ощущение, что Украина остается ярым проводником санкционной политики в отношении нашей страны, что также не может положительно сказаться на этом двустороннем контексте. Таким образом, все здесь очень запутано», — констатирует Суздальцев.

Для улучшения наших отношений Украина должна пойти на уступки.

Еще нельзя пройти мимо противоречивой риторики украинского правительства , где с одной стороны имеют место заявления, направленные в сторону нормализации отношений с Россией, а с другой — тезисы, которые поддерживают традиционный для последних пяти лет антироссийский популизм. Поэтому создается впечатление, что новые украинские власти пока не определились с тем, куда им идти дальше по вопросу нашей страны.

«Еще Украина отказывается вести диалог на уровне своего политического руководства с лидерами самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР, что говорит о том, что минский процесс будет продолжать оставаться неэффективным и стоять на месте», — резюмирует Суздальцев.

Другой вопрос, как замечает Андрей Иванович, мы видим много пиара со стороны украинских властей, причем надо признать, что риторика официального Киева является очень шумной, что подтверждает тот факт, что именно на это там сегодня делают ставку.

«Команда Зеленского состоит в основном из профессиональных и опытных пиарщиков, поэтому неудивительно, что Киев занят такой работой, причем они стараются втянуть Россию в диалог с Украиной, что, наверное, даже и хорошо, но проблема в том, что они предлагают односторонний подход, в рамках которого интересы нашей страны должны быть ограничены», — заключает Суздальцев.

Данное обстоятельство показывает, что новые украинские власти хотят навязать России диалог на выгодных только себе условиях, что с Москвой, естественно, не пройдет, хотя бы потому, что тем же самым занималась и команда Порошенко.

«Диалога на таких условиях не получится, поскольку украинцы предлагают формат давления на Россию с задачей, чтобы наша страна капитулировала. Естественно, такой подход не может привести к результату», — констатирует Суздальцев.

Соответственно, украинские власти либо должны пойти на уступки и начать реализацию минских соглашений так, как это прописано в тексте документа, либо текущий тренд на улучшение отношений с Россией закончится ничем.

По этой причине, этих действий Украины, направленных на улучшение отношений с Россией, явно недостаточно.