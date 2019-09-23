Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин отметил роль СМИ в диалоге граждан и власти 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Путин отметил роль СМИ в диалоге граждан и власти
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин отправил приветственную телеграмму для участников и гостей фестиваля «Вся Россия — 2019», глава государства подчеркнул, что СМИ играют важную роль в диалоге граждан страны и власти.
«Сегодня средства массовой информации служат действенным механизмом общественного контроля. Активизируют прямой предметный диалог между гражданами и властью. И не только по делу, результативно критикуют её представителей, но и являются организаторами полезных инициатив», — говорится в тексте телеграммы, передает РИА «Новости».
Фестиваль журналистов «Вся Россия — 2019» проходит в Сочи с 21 по 27 сентября.
Президент отметил, что форум объединяет корреспондентов, обозревателей, редакторов, руководителей масс-медиа со всей России. Он дает широкие возможности для дискуссий, обмена мнениями о достижениях и проблемах профессиональной деятельности, о настоящем и будущем региональных СМИ. В том числе в сфере «обратной связи».
По словам Путина, нынешняя позиция СМИ помогает органам местного самоуправления, региональным командам управленцев более эффективно решать проблемы, волнующие людей, а также повышает заинтересованность и стремление самих жителей включаться в реализацию социальных и общественно значимых проектов.
Глава государства добавил, что благодаря этому растет качество и влияние отечественных СМИ, «которым принадлежит огромная роль в продвижении нашей страны к масштабным целям развития».
«Желаю всем участникам традиционного фестиваля в Сочи успешной, продуктивной работы и всего самого доброго», — заключил Путин.
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Премьер Чехии констатировал неэффективность антироссийских санкций Премьер Чехии констатировал неэффективность антироссийских санкций Путин поручил подписать соглашение о модернизации армии Абхазии Путин поручил подписать соглашение о модернизации армии Абхазии В правительстве прояснили сообщения о грядущем сокращении госслужащих В правительстве прояснили сообщения о грядущем сокращении госслужащих
Комментарии1
Политика , Общество , Владимир Путин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Семь операций»: что случилось с Михалковым
«Семь операций»: что случилось с Михалковым1
Санкции против России не принесли желаемого результата
Санкции против России не принесли желаемого результата2
Француз из ополчения ДНР подорвался на мине
Француз из ополчения ДНР подорвался на мине6
«Когда стреляли, был салют»: как убивали Круга
«Когда стреляли, был салют»: как убивали Круга4
В Испании всплыл 7000-летний «Стоунхендж»
В Испании всплыл 7000-летний «Стоунхендж»14
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
США подсказали Украине, как вернуть Крым
01:16
США подсказали Украине, как вернуть Крым
В мире Украина
«Больше не будет». Друзя простили
01:12
«Больше не будет». Друзя простили
Общество
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
00:30
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
Армия Войска
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
00:42
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
В мире Статьи
Раскрыто убийство Михаила Круга
01:54
Раскрыто убийство Михаила Круга
Происшествия
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
01:51
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
Шоу-бизнес Другое
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ
01:05
Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение