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Эксперт: Кучме надо смириться и подписать «формулу Штайнмайера» 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
«Кучме надо смириться с „формулой Штайнмайера“
Фото: РИА Новости
Требование главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина к полпреду Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леониду Кучме подписать "формулу Штайнмайера" справедливо. Такую точку зрения во вторник высказал ТАСС близкий к минскому переговорному процессу директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
"Требование главы ДНР Дениса Пушилина заставить Леонида Кучму подписать "формулу Штайнмайера" абсолютно справедливо. Отказ сделать это на последней сессии контактной группы поставил под угрозу срыва не только саммит "нормандской четверки", но и всю стратегию политического урегулирования. Украинская делегация повела себя безответственно, что вызвало возмущение не только в Донецке, но и в Москве, Берлине и Париже, — отметил эксперт. — Пора Кучме понять и смириться — придется подписывать. Не хочется, а придется. Потому что Пушилин прав: нет особого статуса — нет мира. Такова суть минских соглашений. И лучше подписать именно 1 октября, на ближайшей контактной группе, как и требует Пушилин. Иначе вся ответственность за блокирование мирного процесса ляжет полностью на Киев".
Ранее во вторник Пушилин заявил, что представители ДНР будут настаивать на встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 1 октября в Минске, чтобы Киев подписал "формулу Штайнмайера".
Стремясь найти выход из ситуации с блокированием Киевом закона о предоставлении Донбассу на постоянной основе особого статуса, что предусмотрено минскими соглашениями, бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (в настоящее время президент Германии) предложил особый порядок его вступления в силу. Он предполагает, что особый статус этому региону Украины будет предоставлен в день проведения там выборов сначала на временной основе. На постоянной основе он начнет там действовать только после публикации отчета ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования. Идея была одобрена на встрече "нормандской четверки" в Париже 2 октября 2015 года и получила с тех пор название "формула Штайнмайера".
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Комментарии2
Политика , В мире , Украина , Франк-Вальтер Штайнмайер , Леонид Кучма , Алексей Чеснаков , Денис Пушилин , МИД , ОБСЕ , ЦПКР , ИТАР-ТАСС , Киев
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