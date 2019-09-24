«Кучме надо смириться с „формулой Штайнмайера“

Эксперт: Кучме надо смириться и подписать «формулу Штайнмайера»

"Требование главы ДНР Дениса Пушилина заставить Леонида Кучму подписать "формулу Штайнмайера" абсолютно справедливо. Отказ сделать это на последней сессии контактной группы поставил под угрозу срыва не только саммит "нормандской четверки", но и всю стратегию политического урегулирования. Украинская делегация повела себя безответственно, что вызвало возмущение не только в Донецке, но и в Москве, Берлине и Париже, — отметил эксперт. — Пора Кучме понять и смириться — придется подписывать. Не хочется, а придется. Потому что Пушилин прав: нет особого статуса — нет мира. Такова суть минских соглашений. И лучше подписать именно 1 октября, на ближайшей контактной группе, как и требует Пушилин. Иначе вся ответственность за блокирование мирного процесса ляжет полностью на Киев".

Ранее во вторник Пушилин заявил, что представители ДНР будут настаивать на встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 1 октября в Минске, чтобы Киев подписал "формулу Штайнмайера".